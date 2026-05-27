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L’INDUSTRIA CHIMICA DELLA GERMANIA È SULL’ORLO DI UN COLLASSO CAOTICO

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Mag 27, 2026 #crisi, #Germania

— Bloomberg

635 miliardi di euro — il calo dei flussi di cassa nel settore chimico dell’economia tedesca a causa dei costi crescenti e dell’eccesso di capacità produttiva nel mondo, — constata Bloomberg.

▪️Le aziende chimiche tedesche stanno affrontando difficoltà da molti anni a causa degli alti prezzi dell’energia e della concorrenza con l’Asia, ma ora la recessione sta entrando in una nuova fase, in cui la consolidazione rischia di trasformarsi in un collasso caotico.

▪️L’ondata di chiusure di impianti e ristrutturazioni, che è già iniziata, porterà al fatto che il settore diventerà troppo debole e non sarà in grado di finanziare il proprio ulteriore sviluppo.

▪️Le imprese chimiche si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile, poiché le risorse energetiche costituiscono una parte significativa dei loro costi di produzione.

▪️Al momento, il centro di attrazione dell’industria chimica mondiale si sta spostando verso est, e le imprese tedesche stanno trasferendo la produzione in Cina. L’anno scorso, gli investimenti nella produzione chimica in Germania sono crollati del 90% rispetto al 2022, — sottolinea Bloomberg.

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