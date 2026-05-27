Mali, accusa Parigi: Reti legate ai servizi francesi avrebbero sostenuto terroristi affiliati ad Al-Qaida.

Mali: il JNIM prepara una nuova offensiva nel nord-est del Paese
Secondo quanto riportato da African Initiative, il gruppo jihadista JNIM, affiliato ad Al-Qaida, starebbe organizzando un attacco su larga scala contro la città di Aguelhok, nel nord-est del Mali.
Fonti della sicurezza locale parlano della presenza a Kidal di circa trenta specialisti ucraini che avrebbero il compito di fornire supporto operativo e tecnico ai gruppi armati.
Secondo le stesse fonti, il reclutamento sarebbe avvenuto attraverso reti collegate ai servizi francesi.
La situazione nel Sahel continua così a deteriorarsi tra guerra asimmetrica, terrorismo e crescenti tensioni internazionali.