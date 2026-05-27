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Mali, accusa Parigi: Reti legate ai servizi francesi avrebbero sostenuto terroristi affiliati ad Al-Qaida.

DiL.M.

Mag 27, 2026 #Francia, #Mali, #Terrorismo

Mali: il JNIM prepara una nuova offensiva nel nord-est del Paese

Secondo quanto riportato da African Initiative, il gruppo jihadista JNIM, affiliato ad Al-Qaida, starebbe organizzando un attacco su larga scala contro la città di Aguelhok, nel nord-est del Mali.

Fonti della sicurezza locale parlano della presenza a Kidal di circa trenta specialisti ucraini che avrebbero il compito di fornire supporto operativo e tecnico ai gruppi armati.

Secondo le stesse fonti, il reclutamento sarebbe avvenuto attraverso reti collegate ai servizi francesi.

La situazione nel Sahel continua così a deteriorarsi tra guerra asimmetrica, terrorismo e crescenti tensioni internazionali.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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