La conferenza d’investimento B2B Cina-Pakistan a Hangzhou evidenzia la cooperazione emergente nell’economia digitale, nell’IA e nel fintech

La terza conferenza d’investimento B2B Pakistan-Cina, tenutasi a Hangzhou durante la visita di Shehbaz Sharif, ha evidenziato nuove opportunità di cooperazione in tecnologia, economia digitale, intelligenza artificiale, fintech, accumulo energetico e modernizzazione agricola.

di Ma Ruiqian a Hangzhou (Global Times) – 24 maggio 2026

La terza conferenza d’investimento B2B Pakistan-Cina si è tenuta domenica a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, attirando oltre 500 imprese leader dei due Paesi. In quanto uno degli eventi chiave durante la visita in Cina del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, la conferenza ha messo in evidenza le nuove tendenze della cooperazione tra Cina e Pakistan nell’informatica e in altri settori emergenti.

Sharif ha partecipato alla conferenza e ha pronunciato un discorso programmatico, esprimendo aspettative per un approfondimento della cooperazione bilaterale in settori chiave, tra cui la tecnologia dell’informazione e l’economia digitale.

Domenica, fuori dalla sede di Hangzhou, cadeva una pioggia intensa, ma all’interno del Centro Congressi Internazionale di Hangzhou l’atmosfera era vivace ed energica. I partecipanti hanno preso parte a discussioni approfondite su tecnologia dell’informazione e telecomunicazioni, sistemi di accumulo energetico a batterie e agricoltura, tutti settori nei quali la Cina ha sviluppato forti vantaggi negli ultimi anni e che sono anche industrie chiave che il Pakistan spera urgentemente di aggiornare.

Come ha affermato Sharif, “il Pakistan cerca competenze, esperienza e investimenti”. La Cina, nel frattempo, offre tecnologia, capacità industriale ed ecosistemi di innovazione dai quali il Pakistan è desideroso di apprendere. Ciò spiega anche perché la conferenza si sia tenuta a Hangzhou, nello Zhejiang, un importante polo tecnologico e sede di un prospero ecosistema di innovazione digitale.

La conferenza si è concentrata su tre grandi settori: tecnologia dell’informazione e telecomunicazioni, sistemi di accumulo energetico a batterie e agricoltura. Il settore della tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni ha coperto diversi sottosettori prioritari, tra cui commercio elettronico, fintech, cybersicurezza, intelligenza artificiale, gaming e animazione, hardware per telecomunicazioni, telefoni cellulari e dispositivi portatili.

In quanto evento di matchmaking per investimenti orientato al business e ai risultati, la conferenza ha puntato su diversi settori emergenti con forte potenziale di crescita, fornendo una piattaforma per la comunicazione diretta e la cooperazione pratica tra imprese dei due Paesi. All’interno della sede del matchmaking, centinaia di aziende cinesi e pakistane hanno illustrato le proprie attività, scambiato contatti con potenziali investitori e partner, discusso possibili aree di cooperazione e firmato memorandum d’intesa uno dopo l’altro.

Adnan Aftab, di Select Technologies, ha dichiarato al Global Times che questa era la sua terza partecipazione a una conferenza d’investimento B2B Cina-Pakistan. “Ogni conferenza porta nuove opportunità. Ogni volta si aggiungono nuove aziende e nuovi imprenditori, e abbiamo la possibilità di esplorare la cooperazione in diversi settori”, ha affermato.

Aftab ha osservato che il settore delle batterie era tra le sue principali aree di interesse nella conferenza di quest’anno, poiché lavora nell’industria della produzione di telefoni cellulari e laptop e vede opportunità significative a Hangzhou. “La Cina è tra i Paesi leader al mondo nella digitalizzazione e nella tecnologia. Per il Pakistan è un onore lavorare con le aziende cinesi per far avanzare la digitalizzazione”, ha dichiarato.

“Collaboriamo con aziende cinesi da oltre 20 anni. È sempre un piacere lavorare con loro. Sono altamente professionali ed estremamente capaci”, ha aggiunto Aftab.

Un rappresentante cinese di Ruanjiang Turing AI Tech Co Ltd ha dichiarato al Global Times che, durante la conferenza, diverse aziende pakistane si sono avvicinate alla società per scambiare informazioni di contatto ed esprimere interesse verso una possibile cooperazione.

Il rappresentante ha affermato che le aziende cinesi di intelligenza artificiale possiedono vantaggi in ambiti quali algoritmi, chip e applicazioni pratiche, mentre il contatto diretto con le imprese pakistane aiuta a identificare scenari concreti di applicazione dell’IA in Pakistan, anche nella sanità e nella sicurezza. “Puntando su esigenze locali specifiche, i prodotti hanno maggiori probabilità di essere implementati nella pratica”, ha dichiarato il rappresentante.

Mian Khalil Ahmad, di The Grains Industries Private Ltd, ha affermato che la sua azienda è impegnata a introdurre le più recenti tecnologie manifatturiere globali e ad applicarle nell’industria pakistana della trasformazione alimentare, compresi mulini per farina, riserie e impianti per oli alimentari.

“La Cina dispone di tecnologia avanzata e di molte imprese solide e gruppi aziendali alla ricerca di opportunità di crescita sostenibile. Se le aziende cinesi investono capitale e trasferiscono tecnologia in Pakistan, entrambe le parti possono conseguire uno sviluppo comune”, ha dichiarato Ahmad al Global Times.

Lo Zhejiang è da tempo in prima linea nella cooperazione locale tra Cina e Pakistan. Secondo il governatore dello Zhejiang Liu Jie, il commercio bilaterale tra Zhejiang e Pakistan ha raggiunto i 6,74 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 19,3 per cento su base annua. Le esportazioni dello Zhejiang verso il Pakistan hanno totalizzato 5,82 miliardi di dollari, in aumento del 23,5 per cento.

In termini di investimenti, le imprese dello Zhejiang hanno investito in 43 società in Pakistan, con investimenti registrati per un totale di 116 milioni di dollari, mentre gli investitori pakistani hanno fondato 917 imprese nello Zhejiang, con investimenti contrattuali pari a 360 milioni di dollari.

“Lo Zhejiang è una delle regioni più dinamiche della Cina per lo sviluppo del settore privato e l’innovazione”, ha dichiarato al Global Times Liu Zongyi, direttore del Centro per gli Studi sull’Asia Meridionale presso gli Istituti di Shanghai per gli Studi Internazionali. “Il forte interesse del Pakistan per lo Zhejiang riflette il forte desiderio del governo pakistano di stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la propria capacità economica. L’economia cinese trainata dall’innovazione, il settore del commercio elettronico e le imprese private possono svolgere un ruolo importante nella trasformazione economica del Pakistan”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog