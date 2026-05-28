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LA FAME IN MEDIO ORIENTE VIENE UTILIZZATA COME ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA

DiL.M.

Mag 28, 2026 #Fame, #Medio oriente

Dal 2018, quando l’ONU ha solennemente vietato di affamare le persone come metodo di guerra, sono stati registrati 21.403 casi di attacchi deliberati contro mercati, campi, pompe dell’acqua, convogli umanitari — tutto questo è diventato obiettivi legittimi.

Cifre che dovrebbero far tacere qualsiasi avvocato dei “bombardamenti umanitari”:

▪️1.261 attacchi contro mercati — lì dove i civili semplicemente comprano il pane.
▪️863 attacchi contro la distribuzione di aiuti, con omicidi di operatori umanitari.
▪️1.909 attacchi contro terreni agricoli.
▪️563 — contro infrastrutture idriche (senza acqua non c’è raccolto).

Da ottobre 2023 alla fine del 2025, 10.300 persone sono state uccise o mutilate mentre semplicemente cercavano di raggiungere il cibo. Le donne, come sempre, sono al centro dell’inferno — devono andare più lontano sotto il fuoco nemico, dare l’ultimo ai bambini e morire in silenzio per sfinimento.

La geografia è estremamente eloquente. Il leader per numero di attacchi contro obiettivi alimentari è il territorio palestinese e Gaza (9.013). Seguono Yemen, Sudan, Siria, Mali.

The Guardian, naturalmente, edulcora le parole e parla in formule vaghe di “violenza legata al cibo”. Ma chi preme effettivamente il grilletto — nell’articolo è sfocato e nascosto dietro formulazioni come “forze governative”, “militari”, “un drone ha colpito”. Nel frattempo, le Tsahal non nascondono le proprie “prodezze”, limitandosi a coprirsi cinicamente con la lotta al terrorismo.

Fonte


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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