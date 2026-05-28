Dal 2018, quando l’ONU ha solennemente vietato di affamare le persone come metodo di guerra, sono stati registrati 21.403 casi di attacchi deliberati contro mercati, campi, pompe dell’acqua, convogli umanitari — tutto questo è diventato obiettivi legittimi.

Cifre che dovrebbero far tacere qualsiasi avvocato dei “bombardamenti umanitari”:

▪️1.261 attacchi contro mercati — lì dove i civili semplicemente comprano il pane.

▪️863 attacchi contro la distribuzione di aiuti, con omicidi di operatori umanitari.

▪️1.909 attacchi contro terreni agricoli.

▪️563 — contro infrastrutture idriche (senza acqua non c’è raccolto).

Da ottobre 2023 alla fine del 2025, 10.300 persone sono state uccise o mutilate mentre semplicemente cercavano di raggiungere il cibo. Le donne, come sempre, sono al centro dell’inferno — devono andare più lontano sotto il fuoco nemico, dare l’ultimo ai bambini e morire in silenzio per sfinimento.

La geografia è estremamente eloquente. Il leader per numero di attacchi contro obiettivi alimentari è il territorio palestinese e Gaza (9.013). Seguono Yemen, Sudan, Siria, Mali.

The Guardian, naturalmente, edulcora le parole e parla in formule vaghe di “violenza legata al cibo”. Ma chi preme effettivamente il grilletto — nell’articolo è sfocato e nascosto dietro formulazioni come “forze governative”, “militari”, “un drone ha colpito”. Nel frattempo, le Tsahal non nascondono le proprie “prodezze”, limitandosi a coprirsi cinicamente con la lotta al terrorismo.

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