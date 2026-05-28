L’UE non dovrebbe iniziare né può permettersi una “guerra commerciale con la Cina”

Il Global Times critica le proposte europee di misure commerciali più dure contro la Cina, sostenendo che una guerra commerciale danneggerebbe l’UE, aggraverebbe i suoi problemi strutturali e comprometterebbe una relazione economica fondata su complementarità e benefici reciproci.

Global Times – 26 maggio 2026

Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi, insieme alla Lituania, hanno fatto circolare un documento politico congiunto volto a esercitare pressioni per misure commerciali più dure contro la Cina in occasione di una riunione chiave della Commissione Europea prevista per venerdì, prendendo di mira quelle che descrivono come “pratiche commerciali sleali”. Il documento sostiene una “difesa commerciale assertiva” attraverso dazi più elevati, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha persino suggerito di seguire misure in stile statunitense analoghe ai dazi della “Sezione 301”. Questi sviluppi hanno attirato ampia attenzione, con narrazioni secondo cui la “guerra commerciale dell’Europa con la Cina si avvicina” che stanno guadagnando sempre più terreno.

Una fonte importante di questa ultima ondata della cosiddetta narrazione dello “shock cinese” è l’affermazione secondo cui il deficit commerciale dell’UE con la Cina avrebbe raggiunto i 360 miliardi di euro nel 2025. Alcuni in Europa stanno tentando di diffondere panico tra l’opinione pubblica, descrivendo uno scenario in cui grandi volumi di “prodotti cinesi in eccesso a basso prezzo” starebbero invadendo il mercato europeo. Secondo questa narrazione, se non si interviene immediatamente, le imprese europee subiranno gravi danni, i mezzi di sussistenza saranno colpiti e le industrie europee potrebbero finire per essere “colonizzate da Pechino”.

Tali affermazioni sono piene di errori. Se un surplus commerciale equivalesse a “sovraccapacità”, allora l’Europa, che da tempo mantiene un surplus complessivo nel commercio di beni ed esporta grandi quantità di aeromobili, automobili, prodotti farmaceutici e beni di lusso, starebbe essa stessa già esportando “sovraccapacità” verso il resto del mondo.

In realtà, la crescita delle esportazioni cinesi verso l’Europa è significativamente concentrata in settori come il “nuovo trio” cinese, compresi veicoli elettrici, fotovoltaico e batterie al litio, che riflettono in larga misura la domanda strutturale propria dell’UE.

In misura considerevole, questa crescita ha effettivamente sostenuto la competitività dell’UE. Attualmente, quasi la metà del commercio Cina-UE è costituita da beni intermedi. Le imprese europee acquistano semilavorati cinesi ad alto rapporto qualità-prezzo, li migliorano e li trasformano in prodotti finali ad alto valore aggiunto, per poi venderli a livello globale con profitti sostanziali. Tali guadagni di valore aggiunto, tuttavia, non si riflettono nelle statistiche doganali sul deficit commerciale.

Prendendo come esempio rappresentativo la casa automobilistica francese Renault, attraverso l’adozione dei meccanismi di risposta rapida e dell’approccio allo sviluppo modulare della catena di approvvigionamento cinese, Renault è riuscita ad accorciare di un anno il ciclo di sviluppo della Twingo E-Tech, dimezzando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Di conseguenza, la Twingo E-Tech è diventata un prodotto di riferimento altamente competitivo nel mercato europeo dei veicoli elettrici puri sotto i 20.000 euro. Casi simili si riscontrano ampiamente anche in settori come i macchinari e le apparecchiature elettriche.

Senza contare che l’UE mantiene da tempo un chiaro vantaggio nel commercio dei servizi con la Cina. Nel 2024, l’UE ha registrato con la Cina un surplus superiore a 50 miliardi di dollari. Le sole royalties per licenze di proprietà intellettuale generano ogni anno per l’Europa profitti dalla Cina per decine di miliardi di dollari. Il quadro reale del commercio Cina-Europa è dunque che “il surplus è in Cina, mentre i profitti sono in Europa”. Da un’altra prospettiva, se l’Europa fosse disposta a esportare in Cina più apparecchiature avanzate, come macchine litografiche di fascia alta, ridurre lo squilibrio commerciale non sarebbe affatto difficile.

Non si può negare che la competitività industriale dell’Europa sia diminuita, ma i suoi problemi sono in larga misura autoinflitti. Gli errori strategici di valutazione nei confronti della Russia hanno innescato una crisi energetica, lasciando i costi energetici dell’UE due o tre volte superiori a quelli degli Stati Uniti. Il meccanismo decisionale dell’UE è lungo, inefficiente ed eccessivamente regolamentato, con le approvazioni dei progetti industriali che richiedono in media da uno a tre anni, e in alcuni casi più di sei anni. Il sottoinvestimento di lungo periodo in ricerca e sviluppo ha inoltre portato l’Europa a restare significativamente indietro rispetto a Cina e Stati Uniti nell’innovazione tecnologica. Quale di questi problemi può davvero essere risolto semplicemente ricorrendo a barriere commerciali? In realtà, all’interno dell’UE vi è molta opposizione a tali misure.

I media europei hanno riferito che la Germania, la maggiore economia dell’UE, non ha firmato il documento. La Spagna, uno dei Paesi promotori del documento politico, ha cercato costantemente investimenti cinesi, mentre anche i Paesi Bassi sono scettici nei confronti del protezionismo commerciale.

L’UE non può permettersi una cosiddetta “guerra commerciale con la Cina”. Questo perché il beneficio reciproco e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti sono l’essenza delle relazioni economiche e commerciali Cina-UE. L’affermazione di uno “shock cinese” sulle industrie europee è essenzialmente il risultato dell’allocazione ottimale delle risorse di mercato nell’ambito di una divisione globalizzata del lavoro, una scelta volontaria che porta benefici a entrambe le parti. In questa divisione globalizzata del lavoro, Cina e UE hanno già formato un modello di vantaggi complementari e interessi condivisi.

Il protezionismo commerciale non può risolvere i problemi intrinseci del declino della competitività delle industrie europee e della debole crescita economica; farà soltanto perdere ancora una volta opportunità all’Europa. Al contrario, quando in precedenza gli Stati Uniti hanno avviato una guerra commerciale contro la Cina, i costi dell’aumento dei dazi sono stati in larga misura sostenuti dalle imprese e dai consumatori americani, danneggiando gravemente la catena industriale globale. Sembra che l’Europa non abbia appreso pienamente questa profonda lezione.

L’Europa è stata a lungo una ferma sostenitrice del libero scambio e del multilateralismo, mentre misure statunitensi come le indagini della “Sezione 301” sono state criticate in Europa come “unilaterali”, “prepotenti” e “dannose per il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole”. Negli ultimi anni, quando gli Stati Uniti hanno avviato indagini commerciali sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’UE, sui sussidi europei all’aviazione e sulla tassa sui servizi digitali, i leader europei hanno condannato duramente queste azioni come “illegali”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato aspramente la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi, definendola “brutale e infondata”. Ora, tuttavia, l’UE sta tentando di creare una “versione europea della Sezione 301”, il che non è soltanto deplorevole, ma rende ancora più chiaro che il problema fondamentale dell’Europa non risiede nel cosiddetto “shock cinese”, bensì in una mancanza di fiducia in sé stessa dovuta all’ansia competitiva.

La Cina ha sempre considerato l’Europa un partner sincero e ha mostrato sufficiente buona volontà nei confronti dell’UE. Tuttavia, questa buona volontà non è illimitata; qualsiasi misura unilaterale che danneggi i legittimi interessi delle imprese cinesi incontrerà inevitabilmente forti contromisure da parte della Cina.

Storicamente, le due parti hanno risolto con successo attriti attraverso il dialogo in numerose occasioni. La riunione di venerdì non dovrebbe servire come appello alla mobilitazione per una guerra commerciale, ma dovrebbe invece essere un’opportunità per una valutazione razionale dei rischi e per la ricerca di percorsi pragmatici. Solo tornando al dialogo e alla cooperazione Cina ed Europa potranno affrontare congiuntamente le sfide globali e conseguire benefici reciproci e risultati vantaggiosi per entrambe le parti.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog