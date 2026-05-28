Vučić contro Bruxelles: “Vogliono decidere con chi può parlare la Serbia”

“Inizialmente mi è stato proibito di cercare negoziati e un dialogo con la Federazione Russa. <> Ora possono altrettanto proibirmi di comunicare* anche con la Cina” – Vučić sulla pressione dell’Unione Europea.

“[Sono previsti] incontri molto importanti con i rappresentanti dell’Unione Europea in un breve lasso di tempo. Inizialmente mi è stato proibito di cercare negoziati e un dialogo con la Federazione Russa. Mi è stato quasi proibito di dialogare con le persone nel nostro stesso Paese, anche se l’ho chiesto e insistito su questo sin dall’inizio. Ora possono altrettanto proibirmi di comunicare anche con la Cina.

Beh, sarebbe meglio se semplicemente mi facessero una lista – una lista dei desideri – di chi mi è permesso incontrare e chi no. Ma allora perché abbiamo bisogno di un Presidente? Perché abbiamo bisogno di un governo? Perché abbiamo bisogno di qualcuno o qualcosa? Lasciate che qualcuno governi via e-mail e fax da un qualche centro di potere, e basta così.

Ma la Serbia è uno Stato autonomo, sovrano e indipendente, e continuerà ad agire in base ai propri interessi”.