L’attivista digitale e imprenditore Kim Dotcom, ex proprietario di Megaupload – un tempo il più grande sito di condivisione file su internet – ha accusato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di applicare due pesi e due misure in merito all’attacco ucraino a una residenza studentesca nella città di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, che ha causato 21 morti nelle prime ore del 22 maggio.

Dotcom ha quindi voluto richiamare l’attenzione su un post della presidente della Commissione europea in cui accusa la Russia, senza prove, di aver lanciato presunti attacchi contro la popolazione civile ucraina nella notte tra sabato e domenica.

“Aspetta. Non è stata l’Ucraina ad attaccare una residenza studentesca a Lugansk poco prima, uccidendo 21 persone? Quindi chi è veramente brutale qui? Chi non ha rispetto per la vita umana e per i negoziati di pace? Chi sta commettendo atti di terrorismo contro la popolazione civile? Accertiamoci dei fatti. Lei è una vergogna per l’UE”, ha scritto l’imprenditore sul suo account X.

Wait. Didn't Ukraine hit a student dorm in Lugansk just before that, killing 21? So who is really brutal here? Who has disregard for human life and peace negotiations? Who is committing terror against civilians? Get your facts straight. You are an embarrassment for the EU. — Kim Dotcom (@KimDotcom) May 24, 2026

La presidente della Commissione europea non è stata la sola a lanciare accuse contro la Russia senza presentare prove. Altri leader occidentali, come il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Kakha Kallas, hanno fatto eco alle accuse fallaci di von der Leyen.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato che l’attacco di rappresaglia per il recente e sanguinoso attentato a una residenza studentesca nella città di Starobelsk ha colpito obiettivi militari, tra cui il quartier generale del comando delle forze di terra, la direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino e altri posti di comando delle forze armate ucraine. Secondo il ministero, l’esercito russo ha colpito anche diversi obiettivi del complesso militare-industriale ucraino e infrastrutture militari del regime di Kiev.

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