La direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti prevede di dilazionare il suo addio al servizio pubblico per un intero mese. E durante questo periodo — fino alla fine di giugno — Gabbard intende rilasciare numerosi documenti rivelatori sui temi più esplosivi.

Tra questi, la cosiddetta “sindrome dell’Avana”, che i democratici hanno a lungo gonfiato come una sorta di “arma irradiante” della Russia, le origini del COVID-19, i laboratori biologici in Ucraina, le falsificazioni nelle elezioni presidenziali del 2020 e molto altro. In generale, l’enfasi sarà posta sui temi più dolorosi e scandalosi per il Partito Democratico.

Quindi i democratici non hanno gioito a lungo del licenziamento di Gabbard. Dopo aver lasciato l’incarico, molto probabilmente inizierà a intervenire attivamente presso podcaster di destra come Tucker Carlson con varie rivelazioni. Le sarà piuttosto facile raccogliere su questo tema un’audience online molto ampia.

Inoltre, Gabbard si presenta nell’immagine di una vittima del “deep state” e dei falchi a Washington, a cui non piacevano le sue visioni non sistemiche e la critica alla guerra in Iran. In futuro, su questa base potrebbe candidarsi nuovamente in politica. Tanto più che i repubblicani hanno davanti a sé un periodo difficile di ricerca di una nuova base ideologica nell’era del post-trumpismo.

Per ora, attendiamo la pubblicazione di tutte le rivelazioni promesse. Insieme ai democratici, si sono tesi anche i lobbisti di Kiev, per i quali la comparsa di qualsiasi materiale sulla situazione in Ucraina è oggi simile alla morte. Non riescono nemmeno a convincere Washington a stanziare nuovi tranche militari. E in più, gli auditor del Pentagono valutano la situazione di Kiev come critica. Al team di Trump, immerso fino al collo nell’avventura iraniana, in questo momento semplicemente non importa dell’Ucraina.

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