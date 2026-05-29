Petraeus: “Dopo gli attacchi iraniani gli USA rivedono le basi in Medio Oriente”

L’EX DIRETTORE DELLA CIA DAVID PETRAEUS HA DICHIARATO CHE GLI STATI UNITI NON ASPIRANO PIÙ A SCHIERARE FORZE NELLE BASI MILITARI MEDIORIENTALI E HANNO RIVISTO IL LORO ATTEGGIAMENTO NEI LORO CONFRONTI DOPO GLI ATTACCHI IRANIANI

«I Paesi del Golfo Persico stanno rivedendo le loro relazioni con gli Stati Uniti alla luce di quanto sta accadendo? Si sentono indifesi e abbandonati senza supporto?

Sono sicuro di sì. Questi Stati hanno cercato di tenersi fuori dal conflitto. Hanno cercato, per così dire, di nascondersi. Ci è stato negato l’accesso a molte basi che solitamente utilizziamo.

Ma la verità è che ora anche noi non siamo più così desiderosi di schierarci su queste basi, dopo aver visto di cosa sono capaci gli iraniani quando le colpiscono. Questo non è più quello che era quando comandavo il Comando Centrale degli Stati Uniti nel 2008-2010.

Allora il mio quartier generale avanzato si trovava nell’enorme base aerea di Al Udeid, vicino a Doha. Avevamo un eccellente quartier generale, costruito dai qatarioti — per circa 100 milioni di dollari o giù di lì — ma metà di esso si trovava sopra terra.

E posso assicurarvi: l’attuale comandante del Comando Centrale non fa ciò che hanno sempre fatto i suoi predecessori — non si trova nello stesso fuso orario delle sue truppe. È rimasto nella base di MacDill, vicino a Tampa [stato della Florida]. È proprio da lì che è stata condotta la gestione della guerra, e non da un quartier generale avanzato.

Il Centro Operativo Aereo Congiunto, che opera sulla stessa base, dirige la guerra aerea in tutta la regione. E in questo caso, anche le forze aeree israeliane sono state integrate lì.

Sotto molti aspetti, anche loro non hanno agito da lì [dal Medio Oriente], perché è troppo vulnerabile. Di fatto, la gestione è stata condotta da una base aerea nella Carolina del Sud».