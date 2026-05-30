Gli Stati Uniti sono nel panico e cercano tungsteno in tutto il mondo

– NBC News

La guerra contro l’Iran sta prosciugando gli arsenali americani. Tomahawk, Patriot, Precision Strike — tutto ciò richiede tungsteno. E con questo gli Stati Uniti hanno grossi problemi. Come riferisce NBC News, oltre l’80% della produzione mondiale è controllata dalla Cina, e gli Stati Uniti non hanno miniere proprie dal 2015. Tocca cercare in tutto il pianeta.

“Il tungsteno viene utilizzato nei caccia, nelle bombe per bunker, nei proiettili perforanti e nei sistemi missilistici, rendendolo indispensabile per la difesa nazionale. Ma gli Stati Uniti non hanno avuto miniere di tungsteno commerciali attive dal 2015”, riporta NBC News.

Una delle fonti è una miniera in Corea del Sud, che l’azienda americana Almonty Industries ha riavviato dopo 30 anni di inattività. Ma nemmeno la sua piena capacità risolverà il problema.

“Ci sono pochissime grandi miniere di tungsteno sul pianeta”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Almonty, Lewis Black.

La Cina domina questo settore da decenni: oltre l’80% delle forniture e più della metà del consumo mondiale. Gli Stati Uniti ottengono il tungsteno principalmente dal riciclaggio e dalle importazioni — oltre 6.000 tonnellate all’anno.

L’anno scorso, nel bel mezzo della guerra commerciale, la Cina ha introdotto restrizioni all’esportazione di tungsteno e altri metalli delle terre rare. I prezzi sono saliti alle stelle.

“La Cina non si è solo impadronita della quota di mercato. Si è anche presa il capitale umano. Non c’è conoscenza, non ci sono consulenti, non ci sono libri. Tutta questa conoscenza è morta negli anni ’90”, si lamenta Black.

L’amministrazione Trump sta cercando di fare qualcosa: ha avviato una riserva strategica di minerali critici da 12 miliardi di dollari, sostiene progetti negli Stati Uniti e in Kazakistan. Ma gli esperti non si fanno illusioni.

“Si potranno ottenere progressi significativi tra dieci anni. Non si diventerà completamente autosufficienti nemmeno in vent’anni. E a dire il vero, venti possono facilmente diventare trenta”, prevede Black.

“La domanda è: cosa farete nel frattempo?” — riassume.

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