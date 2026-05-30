Il XV piano quinquennale della Cina e il nuovo motore dell’economia: quali opportunità apriranno per la Mongolia le “nuove forze produttive di nuova qualità”?

Il XV piano quinquennale cinese segna il passaggio da una crescita quantitativa a un modello fondato su tecnologia, innovazione e qualità produttiva. Per la Mongolia, comprendere questa trasformazione significa individuare nuove opportunità di cooperazione economica, scientifica e strategica. Articolo disponibile in italiano e in inglese.v

di T. Chuluun-Erdene,

fondatrice del Belt and Road Co-Development Research Center, sinologa, Ph.D.

Articolo originale pubblicato in mongolo su polit.mn – 13 marzo 2026

Le “Due Sessioni”, il più importante evento politico annuale della Cina, che si tiene ogni primavera a Pechino, ovvero l’Assemblea Nazionale del Popolo e la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, si sono appena concluse. Le sessioni di quest’anno hanno attirato più attenzione del solito. Il motivo è che il 2026 segna l’anno di avvio di un nuovo ciclo che definirà la traiettoria dello sviluppo economico e sociale della Repubblica Popolare Cinese: l’attuazione ufficiale del XV piano quinquennale per il periodo 2026-2030.

Nell’ultimo decennio, l’economia cinese si è espansa rapidamente, ma ha anche dovuto affrontare sfide come il surriscaldamento del settore immobiliare e l’incertezza del contesto del commercio estero. Pertanto, attraverso questo XV piano quinquennale, la Cina ha annunciato che si allontanerà in modo deciso dal modello tradizionale di crescita basato su manodopera a basso costo, infrastrutture imponenti e investimenti su larga scala, per imboccare una strada completamente nuova. La bussola di questo nuovo percorso, nonché il nucleo del nuovo piano quinquennale, è il concetto di “nuove forze produttive di nuova qualità”.

In quanto sinologa, ritengo che osservare l’essenza e l’attuazione concreta di questa nuova politica, attraverso la quale l’economia del nostro vicino meridionale sta passando “dalla quantità alla qualità”, abbia un significato strategico per il modo in cui la Mongolia dovrà definire la propria politica economica estera nei prossimi cinque anni.

La svolta macroeconomica dalla quantità alla qualità

Le “nuove forze produttive di nuova qualità” sono misurate dalla crescita della “produttività totale dei fattori” generata dal progresso tecnologico rivoluzionario e dall’allocazione innovativa dei fattori produttivi. In altre parole, ciò che conta non è più quanta quantità di ferro o carbone venga impiegata per produrre una certa quantità di output, bensì come ottenere, attraverso la tecnologia, un maggiore valore aggiunto da ogni singola unità di input.

Nel definire il significato strategico di questo approccio, Zheng Shanjie, Presidente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina, ha sottolineato che esso non rappresenta soltanto una base teorica per promuovere uno sviluppo di alta qualità, ma anche una carta fondamentale per assumere l’iniziativa strategica nella competizione tecnologica tra le grandi potenze.

In questo senso, presentando il Rapporto sul lavoro del governo del 2026, il Primo Ministro cinese Li Qiang ha affermato in modo specifico che la Cina avrebbe “sviluppato le nuove forze produttive di nuova qualità in base alle condizioni locali e costruito un sistema industriale moderno”.

La nuova mappa industriale e la “formula dei nove caratteri”

Il fatto che la Cina parli di tecnologia non significa certamente che abbandonerà immediatamente le industrie pesanti tradizionali, come il carbone, l’acciaio e la metallurgia. Ciò che sta cambiando è il metodo. Il professor Han Baojiang, ex direttore del Dipartimento di Economia della Scuola di Partito del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha spiegato il percorso verso la costruzione di un sistema industriale moderno attraverso la “formula dei nove caratteri”, o jiuzi jue, che significa “sviluppare i punti di forza, creare nuovi pilastri e colmare le debolezze”.

Un’espressione concreta di questo approccio si trova nel Rapporto sul lavoro del governo, in cui si afferma che lo sviluppo economico continuerà a essere saldamente orientato verso l’economia reale, nonché nella decisione di emettere 200 miliardi di yuan in obbligazioni speciali a lungo termine per il rinnovamento delle attrezzature produttive.

La trasformazione digitale accelererà nei settori minerario, chimico e dell’industria leggera. Il produttore lattiero-caseario Mengniu ha inaugurato la prima fabbrica completamente intelligente al mondo, aumentando di venti volte la produttività per dipendente rispetto a una fabbrica tradizionale. Si tratta di un esempio concreto della digitalizzazione di un settore tradizionale. Allo stesso tempo, viene fornito un forte sostegno a nuovi settori come i semiconduttori, l’aerospazio e la biofarmaceutica, mentre sono stati creati meccanismi per incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie del futuro, come la tecnologia quantistica e le reti 6G, attraverso una condivisione del rischio sostenuta dallo Stato.

L’economia intelligente e il movimento “IA+”

Un’altra grande trasformazione in corso nell’ambito del XV piano quinquennale è il movimento “IA+”. I dati forniti dai ministri durante le sessioni di quest’anno dimostrano che questo movimento è già passato dalla carta alla realtà. Per esempio, nel settore dei trasporti sono stati messi in funzione oltre 3.000 chilometri di autostrade intelligenti, mentre la velocità di rotazione delle merci nei porti è aumentata del 40%. Nel solo settore agricolo, più di 300.000 droni forniscono servizi su 4,6 miliardi di mu di terreno.

La base di questi cambiamenti è direttamente collegata alla politica cinese di difesa della propria indipendenza tecnologica. Dalle dichiarazioni rilasciate dai funzionari emerge chiaramente che una delle principali sfide di questo piano quinquennale sarà quella di proteggersi dalle restrizioni tecnologiche straniere, consolidare le nuove forze motrici e rafforzare le fondamenta dell’autosufficienza.

L’ambiente vitale dell’innovazione: il “coordinamento delle cinque catene”

Anche la migliore tecnologia serve a poco se non esiste un ecosistema capace di tradurla in applicazione pratica. Gli economisti cinesi spiegano questo processo attraverso la teoria del “coordinamento delle cinque catene”, o wulian xietong, che integra cinque fattori: innovazione, industria, risorse umane, capitale e politica.

L’esempio di Quanzhou, nella provincia del Fujian, lo conferma. Introducendo l’intelligenza artificiale nell’industria dell’abbigliamento e del tessile, la città non solo ha aumentato la produttività del 20%, ma ha anche costruito 40 milioni di metri quadrati di strutture industriali standardizzate e riunito in un unico luogo più di 3.000 aziende. Grazie al sostegno mirato dello Stato, il 47,6% delle grandi imprese industriali della città dispone oggi di propri team di ricerca e sviluppo.

Un altro esempio è quello del Yangzijiang Pharmaceutical Group, che ha acquistato ufficialmente da un governo provinciale dati sanitari dei cittadini e li ha utilizzati per la ricerca su nuovi farmaci. Ciò ha abbreviato il percorso dal laboratorio alla linea di produzione e ha offerto una prova concreta del fatto che i dati stessi stanno diventando direttamente un fattore di produzione.

In conclusione, l’economia del nostro vicino meridionale non sta semplicemente “crescendo di dimensioni”; sta attraversando una trasformazione completa della sua stessa natura. Non possiamo più guardare alla Cina attraverso la vecchia lente che la vede soltanto come “il maggiore acquirente di carbone” o “un fornitore di beni di consumo a basso costo”. Il XV piano quinquennale e il concetto di “nuove forze produttive di nuova qualità” rappresentano la dichiarazione strategica dell’obiettivo di lungo periodo della Cina: diventare leader nella tecnologia globale e nell’economia verde. Pertanto, decodificare e comprendere in profondità, senza indugio, questo nuovo codice della politica statale cinese è vitale per la sicurezza economica della Mongolia e per la sua pianificazione dello sviluppo a lungo termine.

Allo stesso tempo, nelle future relazioni tra i due Paesi, la cooperazione in materia di “Ricerca, Analisi e Innovazione” è necessaria come l’aria e l’acqua, accanto al dialogo a livello statale e agli scambi puramente commerciali. Per localizzare in Mongolia l’esperienza nelle tecnologie avanzate, nell’intelligenza artificiale e nell’energia verde che è diventata il nuovo motore dell’economia cinese, vi è un urgente bisogno di una rete di cooperazione tra istituti di ricerca, università e imprese tecnologiche, cioè precisamente dell’integrazione tra produzione, istruzione e ricerca.

Infine, il 2026 è l’anno di avvio del XV piano quinquennale della Cina. Per il nostro Paese si apre ora una finestra di opportunità per allineare strettamente l’attuazione della sua “Visione 2050” e della “Politica della Nuova Ripresa” alle nuove tendenze economiche del Paese vicino, trasformando tali opportunità a proprio vantaggio. Dobbiamo comprendere pienamente che le “nuove forze produttive di nuova qualità” non sono soltanto una questione interna della Cina, ma un nuovo insieme di regole per le relazioni economiche transfrontaliere.

Fonti utilizzate

郑栅洁. 积极发展新质生产力 扎实推进高质量发展. 人民日报, 2026年1月6日.

李强在政府工作报告中提出，加紧培育壮大新动能. 新华社, 2026年3月5日.

韩保江. 实现产业体系整体跃升，2026年要念好“九字诀”. 中国经济时报, 2026年3月6日.

速读2026政府工作报告：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上. 北京商报, 2026年3月5日.

张一鸣. 从全国两会第二场“部长通道”看高质量发展新路径. 中国经济时报, 2026年3月10日.

高政扬. 聚力新动能培育，筑牢科技自立自强根基. 第一财经, 2026年3月10日.

於今. 以“四新”战略与“四链”路径构建驱动智慧经济的“五链协同”新范式. 中国网, 2026年3月10日.

蔡战胜代表：锚定新质生产力，泉州以全域“人工智能+”向新而行再出发. 人民网, 2026年3月10日.

从实验室到生产线 新质生产力如何在一线破土而出. 工人日报, 2026年3月5日.

China’s 15th Five-Year Plan and the New Engine of the Economy: What Opportunities Will “New Quality Productive Forces” Open for Mongolia?

T. Chuluun-Erdene,

founder of the Belt and Road Co-Development Research Center, China scholar, Ph.D.

From Polit.mn – March 13, 2026

The “Two Sessions”, China’s largest annual political event held every spring in Beijing, namely the National People’s Congress and the Chinese People’s Political Consultative Conference, have just concluded. This year’s sessions attracted more attention than usual. The reason is that 2026 marks the starting year of a new cycle that will define the economic and social development trajectory of the People’s Republic of China: the official implementation of the 15th Five-Year Plan for 2026-2030.

Over the past decade, China’s economy expanded rapidly, but it also faced challenges such as the overheating of the real estate sector and uncertainty in the external trade environment. Therefore, through this 15th Five-Year Plan, China has announced that it will decisively move away from the traditional growth model based on cheap labor, massive infrastructure, and large-scale investment, and enter a completely new path. The compass of this new path, and the core of the new five-year plan, is the concept of “New Quality Productive Forces”.

As a China scholar, I believe that observing the essence and practical implementation of this new policy, through which our southern neighbor’s economy is shifting “from quantity to quality”, has strategic significance for how Mongolia should define its external economic policy over the next five years.

The macro turn from quantity to quality

“New Quality Productive Forces” are measured by the growth of “total factor productivity” generated through revolutionary technological progress and the innovative allocation of production factors. In other words, what matters is no longer how much iron or coal is put in to produce a certain quantity of output, but how to obtain higher added value from each unit of input through technology.

When defining the strategic significance of this approach, Zheng Shanjie, Chairman of China’s National Development and Reform Commission, emphasized that it is not only a theoretical foundation for advancing high-quality development, but also a key card for taking the strategic initiative in technological competition among major powers.

In this sense, while presenting the 2026 Government Work Report, Chinese Premier Li Qiang specifically stated that China would “develop new quality productive forces in line with local conditions and build a modern industrial system”.

The new industrial map and the “nine-character formula”

The fact that China is talking about technology certainly does not mean that it will immediately abandon traditional heavy industries such as coal, steel, and metallurgy. What is changing is the method. Professor Han Baojiang, former head of the Economics Department at the Party School of the Central Committee of the Communist Party of China, explained the path toward building a modern industrial system through the “nine-character formula”, or jiuzi jue, meaning: “develop strengths, create new pillars, and make up for weak links”.

A concrete expression of this approach can be found in the Government Work Report, which states that economic development will remain firmly directed toward the real economy, and in the decision to issue 200 billion yuan in long-term special bonds for the renewal of production equipment.

Digital transformation will accelerate in mining, chemicals, and light industry. The dairy producer Mengniu has launched the world’s first fully intelligent factory, increasing productivity per employee twentyfold compared with a traditional factory. This is a ready-made example of the digitalization of a traditional sector. At the same time, strong support is being given to new sectors such as semiconductors, aerospace, and biopharmaceuticals, while mechanisms have been created to encourage investment in future technologies such as quantum technology and 6G networks through state-backed risk-sharing.

The smart economy and the “AI+” movement

Another major transformation taking place under the 15th Five-Year Plan is the “AI+” movement. The figures provided by ministers during this year’s sessions show that this movement has already moved beyond paper. For example, in the transport sector, more than 3,000 kilometers of smart expressways have been put into operation, while port cargo turnover speed has increased by 40 percent. In agriculture alone, more than 300,000 drones are providing services across 4.6 billion mu of land.

The foundation of these changes is directly connected to China’s policy of defending its technological independence. From the statements made by officials, it is clear that one of the main challenges of this five-year plan will be to guard against foreign technology restrictions, consolidate new driving forces, and strengthen the foundations of self-reliance.

The living environment of innovation: the “coordination of five chains”

Even the best technology is of little use if there is no ecosystem capable of bringing it into practical application. Chinese economists explain this through the theory of the “coordination of five chains”, or wulian xietong, which integrates five factors: innovation, industry, human resources, capital, and policy.

The example of Quanzhou, in Fujian Province, confirms this. By introducing AI into its clothing and textile industry, the city has not only increased productivity by 20 percent, but has also built 40 million square meters of standardized factory facilities and brought together more than 3,000 companies in one place. As a result of targeted state support, 47.6 percent of the city’s large industrial enterprises now have their own research and development teams.

Another example is Yangzijiang Pharmaceutical Group, which officially purchased citizens’ health data from a provincial government and used it for new drug research. This shortened the path from the laboratory to the production line and offered concrete proof that data itself is directly becoming a factor of production.

In conclusion, the economy of our southern neighbor is not merely “growing bigger”; it is undergoing a complete transformation of its very nature. We can no longer look at China through the old lens of seeing it only as “the largest buyer of coal” or “a supplier of cheap consumer goods”. The 15th Five-Year Plan and the concept of “New Quality Productive Forces” represent the strategic declaration of China’s long-term goal of becoming a leader in global technology and the green economy. Therefore, decoding and deeply understanding this new code of Chinese state policy without delay is vital for Mongolia’s economic security and long-term development planning.

At the same time, in the future relations between the two countries, cooperation in “Research, Analysis, and Innovation” is as essential as air and water, alongside state-level dialogue and purely commercial exchanges. In order to localize in Mongolia the experience of advanced technology, artificial intelligence, and green energy that has become the new engine of China’s economy, there is an urgent need for a cooperative network among research institutions, universities, and technology companies, that is, precisely the integration of production, education, and research.

Finally, 2026 is the starting year of China’s 15th Five-Year Plan. The window of opportunity is now open for our country to closely align the implementation of its “Vision 2050” and “New Revival Policy” with the new economic trends of its neighbor, and to turn these opportunities to its own advantage. We must fully understand that “New Quality Productive Forces” are not merely China’s internal matter, but a new set of rules for cross-border economic relations.

Sources Used

郑栅洁. 积极发展新质生产力 扎实推进高质量发展. 人民日报, 2026年1月6日.

李强在政府工作报告中提出，加紧培育壮大新动能. 新华社, 2026年3月5日.

韩保江. 实现产业体系整体跃升，2026年要念好“九字诀”. 中国经济时报, 2026年3月6日.

速读2026政府工作报告：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上. 北京商报, 2026年3月5日.

张一鸣. 从全国两会第二场“部长通道”看高质量发展新路径. 中国经济时报, 2026年3月10日.

高政扬. 聚力新动能培育，筑牢科技自立自强根基. 第一财经, 2026年3月10日.

於今. 以“四新”战略与“四链”路径构建驱动智慧经济的“五链协同”新范式. 中国网, 2026年3月10日.

蔡战胜代表：锚定新质生产力，泉州以全域“人工智能+”向新而行再出发. 人民网, 2026年3月10日.

从实验室到生产线 新质生产力如何在一线破土而出. 工人日报, 2026年3月5日.

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