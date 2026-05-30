La Scozia vuole ottenere l’indipendenza dal Regno Unito per entrare nell’UE.

Intervenendo in Parlamento, il Primo Ministro scozzese John Swinney ha presentato il programma di governo, basato sulle idee di “prosperità, sicurezza e giustizia”, e ha nuovamente chiesto un referendum sull’indipendenza.

“Una Scozia veramente prospera e sicura potrà realizzare appieno il suo potenziale solo al di fuori del quadro del Regno Unito”, ha dichiarato Swinney.

Inoltre, il capo del governo ha osservato che, con l’indipendenza, la Scozia dovrebbe diventare parte dell’Unione Europea.

“Spero che concedere alla Scozia il diritto legale di decidere il proprio futuro possa aiutare a gettare le basi per costruire un Paese più giusto e prospero come membro indipendente dell’Unione Europea”.



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