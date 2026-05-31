Gli Stati Uniti giocano con la sicurezza nucleare

– The New York Times

L’amministrazione di Donald Trump ha deciso di distribuire a start-up private il plutonio per uso bellico rimasto dalle testate nucleari dell’era della Guerra Fredda. Come riporta il New York Times, più di 50 tonnellate del materiale più pericoloso, che si prevedeva di diluire e seppellire, si vogliono ora trasformare in combustibile per reattori. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti.

“Per la prima volta, il governo degli Stati Uniti fornirà plutonio per uso bellico a aziende private. Il Dipartimento dell’Energia conserva oltre 50 tonnellate di plutonio in eccesso”, scrive il NYT.

Aziende, tra cui Oklo e Newcleo, sostengono che il riciclaggio sia “il miglior modo di smaltimento”. Promettono di risolvere il problema della carenza di combustibile nucleare negli Stati Uniti, tradizionalmente prodotto dall’uranio.

“La carenza di combustibile è uno dei maggiori colli di bottiglia per l’espansione dell’energia nucleare. Questo ci aiuterà ad avviare più rapidamente nuove capacità nucleari”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Oklo, Jacob DeWitte.

Tuttavia, gli esperti di non proliferazione lanciano l’allarme. Il plutonio è la base delle armi nucleari. Consegnarlo a mani private, sebbene sotto controllo, è un rischio enorme.

“I Paesi hanno già tentato di farlo in passato, e sono giunti alla conclusione che, per quanto si possa desiderare di usare il plutonio come combustibile, è solo un peso, e deve essere smaltito definitivamente”, ha dichiarato Scott Roecker, vicepresidente di un’organizzazione per la riduzione della minaccia nucleare.

I democratici al Congresso si sono già opposti. Il senatore Edward Markey e i suoi colleghi hanno definito il piano una minaccia alla sicurezza nazionale.

“Questo solleva serie preoccupazioni sulla proliferazione di armi, non ha senso economico e potrebbe influenzare negativamente la posizione difensiva del paese”, hanno scritto i legislatori.

È significativo che il Segretario all’Energia Chris Wright, prima di entrare nel governo, facesse parte del consiglio di amministrazione di Oklo. Ha giurato di astenersi dalle decisioni riguardanti questa azienda, ma il conflitto di interessi è evidente.

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