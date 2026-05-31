Vietnam e Thailandia promettono una partnership più profonda nel 50° anniversario delle relazioni bilaterali

Nel cinquantennio delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Thailandia, i leader dei due paesi si impegnano a rafforzare la partnership strategica globale. Accordi su sicurezza, economia, tecnologia e lotta alla criminalità transnazionale, con l’obiettivo di portare gli scambi commerciali a 25 miliardi di dollari.

VNA/VNS – 28 maggio 2026

BANGKOK — Việt Nam e Thailandia hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare le relazioni bilaterali durante colloqui di alto livello a Bangkok giovedì, mentre entrambi i paesi celebrano 50 anni di relazioni diplomatiche dal 1976 al 2026.

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente del Việt Nam Tô Lâm ha avuto discussioni con il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul dopo una cerimonia di benvenuto ufficiale presso la sede del Governo.

Il Primo Ministro Anutin ha accolto favorevolmente la visita e ha sottolineato la forte fiducia politica tra Thailandia e Việt Nam.

Il Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato Tô Lâm ha ringraziato la Thailandia per la calorosa accoglienza e ha riaffermato la costante priorità del Việt Nam di far progredire il Partenariato Strategico Globale Việt Nam–Thailandia nel bel mezzo delle sfide geopolitiche ed economiche globali.

Si è congratulato con la Thailandia per i suoi successi socioeconomici, la ripresa e la sua posizione come una delle maggiori economie del Sud-est asiatico e un hub turistico globale di primo piano.

Il leader del Partito Tô Lâm ha anche elogiato gli sforzi della Thailandia nella promozione della scienza e della tecnologia, dell’economia digitale e della trasformazione digitale.

Ha espresso fiducia che, sotto il Primo Ministro Anutin, la Thailandia raggiungerà ulteriori successi nell’attuazione dei suoi piani socioeconomici e nel rafforzamento del suo ruolo regionale e globale.

Nei colloqui, i due leader hanno notato progressi robusti e sostanziali in tutti i settori della relazione, con fiducia politica consolidata, approfondimento della cooperazione in difesa e sicurezza, crescita costante degli scambi commerciali e degli investimenti e ampliamento dei legami nella cooperazione locale, cultura, istruzione, turismo e scambi tra i popoli.

Entrambe le parti hanno concordato di mantenere contatti ad alto livello attraverso tutti i canali e rafforzare i meccanismi di cooperazione esistenti, inclusa la quinta riunione del Gabinetto Congiunto Việt Nam–Thailandia in Thailandia e una sessione anticipata della Commissione Congiunta tra i due ministri degli Esteri.

Approfondiranno la cooperazione in materia di difesa e sicurezza, intensificheranno il coordinamento contro la criminalità transnazionale, la criminalità informatica e la droga e rafforzeranno la sicurezza marittima. I leader hanno riaffermato il loro impegno a non permettere a nessun individuo o organizzazione di usare il territorio di alcun paese per agire contro l’altro e ad accelerare i negoziati su trattati di estradizione e assistenza legale reciproca.

Sul fronte economico, entrambe le parti hanno concordato di potenziare la connettività per una crescita complementare, puntare ad aumentare il commercio bilaterale da 22 miliardi di dollari a 25 miliardi nel breve termine, garantire scambi commerciali equilibrati e sostenibili, accelerare le procedure di licenza e aprire i mercati per prodotti agricoli potenziali.

Il Primo Ministro Anutin ha sottolineato che il Việt Nam è uno dei principali partner della Thailandia e ha incoraggiato collegamenti più forti con il settore privato, accogliendo favorevolmente maggiori investimenti vietnamiti.

Tô Lâm ha proposto l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per attuare una strategia di Tre Connessioni che copra le catene di approvvigionamento, i collegamenti imprenditoriali e locali e le strategie di sviluppo sostenibile. Ha anche chiesto una maggiore connettività dei trasporti e della logistica e una cooperazione ampliata in intelligenza artificiale (IA), trasformazione digitale, economie digitale e verde, innovazione e una transizione energetica giusta.

I leader hanno concordato di promuovere la collaborazione in scienza e tecnologia, inclusi IA e semiconduttori. La Thailandia ha proposto progetti congiunti in biotecnologia e microbiologia e ha espresso disponibilità a condividere esperienze nelle applicazioni spaziali e nell’uso dei satelliti.

Hanno sottolineato l’importanza di rafforzare gli scambi tra i popoli e la cooperazione in cultura, istruzione e turismo, incluso lo scambio di esperienze nello sviluppo turistico, il collegamento di prodotti e destinazioni, in particolare nel turismo marino, culturale e culinario, facilitando al contempo le comunità vietnamite e thailandesi in ciascun paese, espandendo l’insegnamento delle lingue vietnamita e thailandese e preservando siti storici e culturali, inclusi i memoriali del Presidente Hồ Chí Minh in Thailandia.

Việt Nam e Thailandia continueranno uno stretto coordinamento e sostegno reciproco nei forum regionali e internazionali, difenderanno la centralità e la solidarietà dell’ASEAN e aumenteranno la cooperazione nell’ambito dell’APEC e dei meccanismi subregionali del Mekong. Hanno riaffermato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità, garantire la libertà e la sicurezza della navigazione e dei sorvoli e risolvere le controversie con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, inclusa l’UNCLOS del 1982.

I leader hanno incaricato ministeri e agenzie di attuare tempestivamente i risultati della visita per far progredire il partenariato in modo sostanziale ed efficace.

Dopo i colloqui, hanno assistito alla firma del Programma d’azione per attuare il Partenariato Strategico Globale Việt Nam–Thailandia per il 2026–2031 e allo scambio di documenti di cooperazione in scienza e tecnologia e istruzione.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog