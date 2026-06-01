Il percorso stabile dello yuan contribuisce alla cooperazione finanziaria asiatica

In un contesto di forte incertezza macroeconomica globale e di volatilità delle valute asiatiche, lo yuan cinese si distingue per la sua stabilità e tendenza al rafforzamento. Un percorso solido che favorisce la cooperazione finanziaria regionale e riduce i rischi di cambio.

Global Times – 28 maggio 2026

In mezzo alla crescente incertezza macroeconomica globale e alle diffuse pressioni sulle valute regionali, lo yuan si è distinto dimostrando una costante tendenza al rialzo.

Lo yuan onshore è sulla buona strada per il decimo mese consecutivo di guadagno rispetto al dollaro USA. Sia lo yuan onshore che quello offshore si sono rafforzati rispetto al dollaro, superando mercoledì la soglia di 6,78.

Questa performance contrasta nettamente con la volatilità che sta colpendo gran parte della regione. In tutta l’Asia, numerose economie stanno affrontando vari gradi di instabilità valutaria. Le tensioni in Medio Oriente hanno fatto salire direttamente i prezzi internazionali del petrolio, mettendo sotto pressione le economie asiatiche importatrici di energia attraverso l’inflazione importata, comprimendo il loro potenziale di crescita e destabilizzando i loro tassi di cambio.

A queste pressioni si aggiungono le divergenti politiche monetarie delle principali economie mondiali, che amplificano l’instabilità finanziaria regionale. Negli Stati Uniti, sebbene Kevin Warsh, il nuovo presidente della Federal Reserve, abbia espresso un forte interesse per un taglio dei tassi d’interesse mentre cercava la guida della Fed, le persistenti preoccupazioni per l’inflazione hanno mantenuto la politica monetaria su una traiettoria restrittiva. Nel frattempo, le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea stanno inasprendo la liquidità dell’euro, esponendo i mercati emergenti a flussi di capitale imprevedibili e intensificando le pressioni al deprezzamento sulle valute asiatiche. Di conseguenza, la vulnerabilità finanziaria complessiva della regione è aumentata notevolmente.

In questo contesto, lo yuan ha tracciato un percorso di mercato indipendente, sostenuto da solide fondamenta economiche e da un quadro di politica monetaria autonomo. I livelli dei prezzi interni della Cina sono generalmente stabili e la macroeconomia opera entro un range ragionevole.

Il conto corrente continua a registrare un surplus e il commercio estero si è dimostrato resiliente, fornendo un forte sostegno alla stabilità del tasso di cambio. Inoltre, le abbondanti riserve valutarie della Cina offrono un margine di manovra sostanziale contro gli shock finanziari esterni. Questi fattori hanno continuamente rafforzato la fiducia dei mercati internazionali nello yuan, consentendogli di mantenere una bassa volatilità e un’elevata prevedibilità in mezzo alle turbolenze globali.

Tale stabilità ha implicazioni profondamente positive per il panorama finanziario asiatico. La bassa volatilità e l’elevata prevedibilità del tasso di cambio dello yuan possono ridurre efficacemente i rischi di cambio e i costi di conversione valutaria nelle transazioni transfrontaliere. Nel commercio bilaterale, le imprese che adottano la tariffazione e il regolamento in yuan possono evitare le incertezze derivanti dalle forti fluttuazioni di altre valute locali. Negli investimenti e finanziamenti transfrontalieri, gli strumenti denominati in yuan comportano rischi di cambio significativamente inferiori rispetto alle volatili valute locali.

Ciò spiega la crescente adozione dello yuan nel commercio e negli investimenti transfrontalieri. Secondo il Rapporto sull’internazionalizzazione dello yuan 2025 pubblicato dalla Banca Popolare Cinese, le entrate e i pagamenti transfrontalieri in yuan gestiti dalle banche per conto della clientela hanno raggiunto i 34,9 trilioni di yuan (5.150 miliardi di dollari) nella prima metà del 2025, con un aumento del 14,0% rispetto all’anno precedente. Lo yuan è diventato la seconda valuta mondiale per finanziamento al commercio e la terza valuta per pagamenti.

Inoltre, l’uso crescente dello yuan in tutta l’Asia si basa su due pilastri di supporto. Primo, la posizione centrale della Cina nelle catene di fornitura regionali e il suo commercio estero in espansione creano una domanda naturale per il regolamento in yuan come valuta economicamente vantaggiosa. Secondo, la Cina ha costruito sistematicamente infrastrutture finanziarie per sostenere la circolazione transfrontaliera dello yuan, inclusi accordi bilaterali di swap valutario.

Nel settembre 2025, le banche centrali di Cina e Indonesia hanno ufficialmente lanciato un quadro di regolamento in valuta locale per le transazioni bilaterali, con l’obiettivo di facilitare l’uso delle valute locali nel commercio e negli investimenti bilaterali. Il nuovo quadro si basa su un memorandum d’intesa firmato nel maggio 2025, che ha potenziato un precedente accordo di cooperazione ampliando l’ambito dei regolamenti in valuta locale per coprire tutte le voci della bilancia dei pagamenti, secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua.

Nel loro insieme, questi meccanismi trasformano la stabilità del tasso di cambio dello yuan in un bene pubblico per la cooperazione finanziaria regionale. In un’epoca in cui l’incertezza macroeconomica globale è diventata la norma e i rischi finanziari regionali continuano a crescere, la performance stabile dello yuan non solo dimostra la resilienza economica della Cina, ma funge anche da pietra angolare funzionale per stabilizzare il panorama finanziario asiatico e approfondire la cooperazione finanziaria regionale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog