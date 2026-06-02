Il Dialogo Shangri-La si apre nel mezzo di crescenti sfide alla sicurezza

Il 23° Dialogo Shangri-La si è aperto a Singapore in un contesto di tensioni regionali e globali. Esperti e rappresentanti sottolineano l’importanza del dialogo, mentre la Cina rivendica un ruolo costruttivo per pace, stabilità e sviluppo nell’Asia-Pacifico.

di Su Yaxuan a Singapore e Wang Qi a Pechino (Global Times) – 29 maggio 2026

Il 23° Dialogo Shangri-La, che si svolge da venerdì a domenica, si è ufficialmente aperto venerdì sera a Singapore, riunendo funzionari della difesa e studiosi provenienti da 44 Paesi e regioni per discutere questioni di sicurezza regionali e globali.

Di fronte alle molteplici sfide urgenti che l’Asia-Pacifico si trova ad affrontare, esperti presenti all’incontro e interpellati dal Global Times hanno invitato tutte le parti regionali a rafforzare la fiducia reciproca, invece di alimentare confronto e divisione. In questo contesto, hanno affermato, l’impegno della Cina assume un significato profondo per salvaguardare una pace duratura, la stabilità e lo sviluppo comune in tutta la regione.

Secondo il ministero della Difesa Nazionale cinese, la delegazione cinese al Dialogo Shangri-La di quest’anno è guidata dal professor Meng Xiangqing dell’Università della Difesa Nazionale, con membri composti da esperti e studiosi dell’Università della Difesa Nazionale della Cina, dell’Accademia delle Scienze Militari e della Marina.

Jiang Bin, portavoce del ministero della Difesa Nazionale, ha dichiarato giovedì che la Cina attribuisce grande importanza alla cooperazione in materia di difesa e sicurezza nella regione Asia-Pacifico. Sostenendo la visione di apertura e inclusività, la Cina partecipa attivamente a tutti i dialoghi costruttivi.

“Gli esperti e gli studiosi partecipanti illustreranno in profondità i concetti e le iniziative della Cina, lavoreranno per rafforzare la fiducia reciproca, dissipare i dubbi, costruire consenso e approfondire la cooperazione, e contribuiranno con saggezza e impegno alla salvaguardia della pace e della stabilità nell’Asia-Pacifico”, ha affermato Jiang.

In un punto di svolta

Secondo l’introduzione del ministero della Difesa di Singapore, il 23° Dialogo Shangri-La, organizzato dall’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, vedrà la partecipazione di 44 Paesi e regioni, con 54 delegati di livello ministeriale e più di 42 delegati a livello di capi delle forze di difesa e alti funzionari della difesa, oltre a importanti accademici.

Nel suo discorso di apertura venerdì sera, il massimo leader del Việt Nam, Tô Lâm, ha affermato che il mondo è assediato da molteplici rischi e incertezze, tra cui l’erosione delle regole e del diritto internazionale, una crisi dei modelli di sviluppo, inclusi il rallentamento della crescita e il cambiamento climatico, e una crisi di fiducia tra le nazioni, ha riferito Reuters.

Ha chiesto di rafforzare il diritto internazionale, istituire motori di crescita inclusivi e sostenibili, e avviare dialogo e trasparenza.

Nell’agenda del Dialogo Shangri-La pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, parole come “disordine”, “minacce”, “tensioni” e “frammentazione” compaiono frequentemente nei temi.

Channel News Asia ha affermato che il conflitto in Medio Oriente, l’incertezza sugli impegni degli Stati Uniti in Asia e l’aumento delle tensioni sulla regione di Taiwan dovrebbero dominare l’agenda.

Chong Ja Ian, politologo presso l’Università Nazionale di Singapore, ha dichiarato a Reuters che probabilmente persisterà una certa ansia per l’imprevedibilità e la volatilità della politica statunitense e per le conseguenze sulla stabilità. Ha affermato che la questione più urgente per l’Asia sarebbe il conflitto tra Stati Uniti e Israele con l’Iran e i suoi effetti sull’approvvigionamento energetico.

Asia Times ha dichiarato che il Dialogo Shangri-La di quest’anno arriva in un punto di svolta precario.

“La principale ansia che anima il dialogo di quest’anno è se una Washington distratta possa sostenere contemporaneamente la sicurezza in Europa, Medio Oriente e Asia”, ha scritto il media. “Le conseguenze inconcludenti del recente conflitto con l’Iran hanno solo acuito questi dubbi”.

Oltre ai fattori riguardanti gli Stati Uniti, Asia Times ha menzionato anche il Giappone. Mentre la Cina resta il punto focale della retorica occidentale al forum, “il più profondo rompicapo strategico” al Dialogo Shangri-La potrebbe “in realtà essere Tokyo”, ha affermato Eric Olander, direttore responsabile del China Global South Project, citato dalla testata.

Il Giappone ha recentemente intensificato le proprie mosse di espansionismo militare attraverso la revisione dei documenti di sicurezza, l’allentamento dei controlli sulle armi e la riforma del proprio sistema di intelligence, insieme a provocazioni contro la Cina sulla questione di Taiwan.

Asia Times ha riferito che a Pechino cresce la preoccupazione che il Giappone si stia muovendo “aggressivamente per occupare il vuoto geopolitico” lasciato da Stati Uniti incoerenti, posizionandosi come nuovo e assertivo pilastro di un’architettura di sicurezza post-americana nell’Asia-Pacifico.

Il giornalista del Global Times ha cercato di raccogliere opinioni dirette da studiosi ed esperti presenti all’evento. Tuttavia, un rappresentante giapponese ha respinto la nostra richiesta di intervista appena ci siamo presentati. Un altro studioso giapponese ha accettato di parlare, ma ha rifiutato di rivelare il proprio nome e la propria identità.

“Se da un lato le preoccupazioni legate alla competizione per la sicurezza, alle dispute territoriali e alla rivalità geopolitica sono diventate sempre più evidenti nelle discussioni recenti, dall’altro a volte mi chiedo se la frequente enfasi su termini come ‘minaccia’, ‘tensione’ e ‘divisione’ rifletta pienamente le più ampie aspirazioni della regione”, ha dichiarato venerdì al Global Times U Ko Ko, presidente del Myanmar Narrative Think Tank, a margine del Dialogo Shangri-La.

“La sicurezza sostenibile si costruisce attraverso rispetto reciproco, dialogo, costruzione della fiducia e cooperazione vantaggiosa per tutte le parti. Le discussioni regionali dovrebbero quindi concentrarsi non solo sulle sfide, ma anche sugli interessi comuni e sulle opportunità di cooperazione che possono contribuire a una pace duratura e a una prosperità condivisa”, ha affermato.

I partecipanti dovrebbero presentarsi non semplicemente con le proprie agende o con ristretti interessi nazionali, ma con un impegno autentico verso un coinvolgimento costruttivo, rispetto reciproco e cooperazione, ha aggiunto l’esperto.

Gli occhi su Pechino

Prima dell’apertura ufficiale del Dialogo Shangri-La, il professor Meng Xiangqing, che guida la delegazione cinese, ha tenuto incontri separati con Regis Savioz, direttore regionale per l’Asia-Pacifico del Comitato Internazionale della Croce Rossa, e con rappresentanti del ministero della Difesa del Regno Unito.

I giornalisti del Global Times presenti sul posto hanno notato che esperti di alcune altre delegazioni nazionali hanno preso l’iniziativa di salutare la delegazione cinese durante l’evento.

Alcuni media si concentrano sulla dimensione e sul rango della delegazione cinese, amplificando presunte “minacce” da parte della Cina nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan e nel suo sviluppo militare. Anche l’Associated Press ha osservato che il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth metterà in evidenza la “strategia indo-pacifica” statunitense al Dialogo Shangri-La di quest’anno, un quadro che pone la competizione regionale davanti alla cooperazione.

Ciononostante, altri media e studiosi riconoscono il potenziale della Cina di offrire contributi costruttivi in quanto grande potenza regionale impegnata a salvaguardare pace e stabilità in mezzo ai disordini globali.

“In un momento in cui le percezioni della leadership statunitense sono in calo, Pechino potrebbe rassicurare alcuni nervi tesi nella regione”, ha scritto il 27 maggio The Interpreter, pubblicato dal Lowy Institute.

“Per molti Stati del Sud-Est asiatico, la neutralità strategica e il lavoro con partner disponibili sono centrali per la sicurezza e la prosperità nazionali. Essere costretti a scegliere da che parte stare sarebbe contrario a questi interessi”, si legge in un commento di Channel News Asia.

“La Cina è una potenza regionale e globale, e rimane uno dei centri dello sviluppo globale. La Cina ha attualmente molte iniziative volte a promuovere la cooperazione, lo sviluppo e la sicurezza globali, inclusa l’Iniziativa di Sicurezza Globale, che promuove la sicurezza regionale e globale”, ha dichiarato al Global Times Dương Văn Huy, ricercatore senior presso l’Istituto di Studi sull’Asia-Pacifico dell’Accademia delle Scienze Sociali del Việt Nam.

“La Cina è pienamente capace di agire come potenza responsabile nella promozione della sicurezza e della stabilità nella regione. Allo stesso tempo, lo sviluppo della cooperazione economica tra la Cina e i Paesi della regione darà senza dubbio impulso alla cooperazione in materia di sicurezza tra la Cina e questi Paesi in futuro”, ha aggiunto.

Secondo l’esperto vietnamita, la Cina svolge un ruolo vitale nella sicurezza e nello sviluppo regionali. In quanto grande potenza e una delle maggiori economie del mondo, la Cina ha fornito contributi significativi alla prosperità regionale attraverso il commercio, lo sviluppo infrastrutturale, la connettività e la cooperazione economica.

Secondo Wang Dong, direttore esecutivo dell’Istituto per la Cooperazione Globale e la Comprensione dell’Università di Pechino, in quanto uno dei forum di sicurezza più importanti e influenti dell’Asia-Pacifico, il Dialogo Shangri-La è caratterizzato in modo evidente da un’agenda e da un sistema discorsivo incentrati sull’Occidente. Di conseguenza, le discussioni del forum sono spesso dominate da prospettive occidentali, comprese critiche e accuse infondate contro la Cina.

“In quanto sede internazionale per interazioni strategiche, il Dialogo Shangri-La possiede un importante significato pratico, ed è per questo che la Cina vi prenderà parte in modo pragmatico”, ha osservato Wang. “Confuteremo le fallacie con fatti e argomenti razionali. Coglieremo inoltre questa opportunità per condividere la visione di sviluppo della Cina e presentare la sua vera immagine di grande potenza responsabile”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog