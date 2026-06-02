Per riformare la governance globale, occorre individuare chiaramente nove grandi direzioni

La Cina ha presentato nove linee direttrici per riformare la governance globale, rafforzando centralità dell’ONU, multilateralismo, rappresentanza del Sud Globale, cooperazione allo sviluppo, regole sull’intelligenza artificiale e risposta concreta alle sfide comuni.

Global Times – 30 maggio 2026

Il 28 maggio, ora locale, si è tenuta presso la sede delle Nazioni Unite a New York la riunione del Gruppo di Amici della Governance Globale, con la partecipazione di rappresentanti di oltre 60 Paesi. Lo scorso settembre, il Presidente Xi Jinping ha avanzato solennemente l’Iniziativa di Governance Globale, mettendo in evidenza cinque concetti fondamentali: attenersi all’eguaglianza sovrana, rispettare lo Stato di diritto internazionale, praticare il multilateralismo, sostenere l’approccio incentrato sul popolo e concentrarsi sull’adozione di azioni concrete, fornendo una guida fondamentale per risolvere il dilemma della governance globale. Alla riunione, Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e ministro degli Esteri, ha proposto a nome della Cina nove direzioni per la riforma e il miglioramento della governance globale, che hanno ricevuto risposte positive da tutte le parti presenti. Questa riunione, come passo chiave nella promozione dell’attuazione dell’Iniziativa di Governance Globale, ha tracciato una chiara tabella di marcia per riformare e migliorare il sistema di governance globale e ha promosso la trasformazione della saggezza e delle soluzioni cinesi in azione comune della comunità internazionale.

In meno di un anno, l’Iniziativa di Governance Globale ha ottenuto sostegno e risposte da quasi 160 Paesi e organizzazioni internazionali. Il Gruppo di Amici della Governance Globale è stato istituito a New York, Ginevra e Vienna, ampliando la propria composizione a oltre 60 Paesi. I membri, attenendosi ai principi di eguaglianza e rispetto, hanno condotto consultazioni approfondite e raggiunto cinque consensi, sostenendo unanimemente la democratizzazione delle relazioni internazionali, il rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, il mantenimento del ruolo centrale dell’ONU, la graduale riduzione del divario Nord-Sud e l’attenzione alla soluzione dei problemi pratici.

Sebbene il Gruppo di Amici della Governance Globale sia un meccanismo di nuova istituzione, la sua creazione e il suo sviluppo non intendono costruire una struttura parallela al di fuori del sistema internazionale esistente. Al contrario, esso è radicato nel quadro incentrato sull’ONU e funge da piattaforma aperta, inclusiva e pratica per promuovere l’Iniziativa di Governance Globale e costruire consenso multilaterale. Dal suo lancio a New York con 43 membri fondatori alla sua espansione a Ginevra e Vienna, il gruppo si è concentrato sull’ampia partecipazione dei Paesi in via di sviluppo, riunendo diverse priorità di sviluppo in una voce collettiva del Sud Globale, liberando la riforma della governance globale dai vincoli della rivalità tra grandi potenze, della competizione geopolitica e del confronto tra blocchi.

Le nove direzioni di riforma proposte dalla Cina si basano sul consenso multilaterale e coprono un’ampia gamma di ambiti, tra cui il funzionamento dei meccanismi dell’ONU, le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, le operazioni internazionali di mantenimento della pace, il coordinamento della cooperazione allo sviluppo, la governance internazionale dei diritti umani, la riforma del sistema economico e finanziario, le regole sull’intelligenza artificiale, la governance delle nuove frontiere e lo scambio e l’apprendimento reciproco tra civiltà. Esse affrontano con precisione tre grandi carenze degli attuali meccanismi internazionali: l’insufficiente rappresentanza del Sud Globale, l’erosione dell’autorità dell’ONU e l’urgente necessità di migliorare l’efficacia della governance globale. Gli ambiti menzionati nelle nove direzioni, quali la riforma dell’architettura finanziaria internazionale, l’intelligenza artificiale, il cyberspazio, il cambiamento climatico e lo spazio extra-atmosferico, sono settori caratterizzati da un’evidente urgenza di governance e da significativi deficit di governance. Costruendo un quadro di riforma della governance globale complessivo, multilivello e integrato, si affrontano le carenze degli attuali meccanismi di governance internazionale e si promuove l’attuazione dei cinque concetti fondamentali dell’Iniziativa di Governance Globale.

I rappresentanti presenti alla riunione hanno espresso forte sostegno all’Iniziativa di Governance Globale, concordando sul fatto che essa sia pienamente in linea con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Hanno inoltre osservato che le nove direzioni di riforma proposte dalla Cina sono coerenti con gli obiettivi dell’Iniziativa ONU80. Durante la riunione è stato pubblicato un comunicato congiunto, che invita tutte le parti a utilizzare le nove direzioni per riformare e migliorare la governance globale come quadro guida, approfondire le consultazioni, costruire consenso e introdurre misure pratiche e attuabili. Ministri degli Esteri di diversi Paesi hanno espresso apprezzamento per la leadership della Cina, forte sostegno all’Iniziativa di Governance Globale e alle sue nove direzioni di riforma, riconoscendole come una base importante per salvaguardare il multilateralismo, sostenere l’equità e la giustizia internazionali e amplificare la voce dei Paesi in via di sviluppo.

Riformare il sistema di governance globale è un’impresa complessa, con implicazioni di vasta portata. Una sfida persistente nella governance globale è stata la tendenza a deliberare senza giungere a decisioni, e a prendere decisioni senza garantirne l’attuazione. Molti accordi di governance esistono solo sulla carta, privi di meccanismi pratici ed efficaci di esecuzione, con il risultato che i quadri di governance non riescono a tenere il passo con le realtà in evoluzione e con le esigenze urgenti. In alcuni casi, singole grandi potenze hanno ostacolato l’azione collettiva per perseguire i propri interessi, complicando ulteriormente gli sforzi di governance globale.

È per questo che l’Iniziativa di Governance Globale individua l’approccio orientato all’azione come uno dei suoi cinque principi fondamentali: affrontare il problema dell’abbondanza di impegni ma dell’insufficiente attuazione, e incoraggiare la comunità internazionale a tradurre il consenso in azioni concrete per affrontare le sfide condivise. La crescente influenza del Gruppo di Amici della Governance Globale e l’introduzione delle nove direzioni di riforma dimostrano entrambe la vitalità dell’Iniziativa di Governance Globale.

La Cina auspica di lavorare con tutti i Paesi per portare avanti l’Iniziativa di Governance Globale e promuovere un sistema di governance globale più giusto ed equo. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle preoccupazioni dei Paesi africani, delle nazioni meno sviluppate e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, affinché i benefici di una migliore governance globale possano essere condivisi da tutte le nazioni e da tutti i popoli.

Riformare e migliorare il sistema di governance globale è un impegno di lungo periodo che richiede dedizione costante e perseveranza da parte della comunità internazionale. La Cina continuerà a sostenere il multilateralismo e a contribuire con la propria esperienza di governance alla governance globale. Finché tutte le parti continueranno a costruire consenso, rafforzare la solidarietà e approfondire la cooperazione pratica, un sistema di governance globale più giusto ed equo prenderà forma a un ritmo accelerato, aiutando l’umanità ad avanzare verso un futuro più pacifico, sicuro e prospero.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog