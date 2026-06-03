I BRITANNICI VOGLIONO CONSENTIRE ALL’IA DI PRENDERE AUTONOMAMENTE DECISIONI SULL’ELIMINAZIONE DI OBIETTIVI SUL CAMPO DI BATTAGLIA

Il Financial Times riferisce che nel Ministero della Difesa del Regno Unito si discute di rivedere uno dei principi fondamentali della guerra moderna — la partecipazione obbligatoria dell’essere umano nella selezione degli obiettivi da colpire.

Il Ministro per gli Armamenti del Regno Unito El Carns ha dichiarato che in alcuni casi sarà necessario “rimuovere l’essere umano dal ciclo decisionale”, poiché gli avversari dell’Occidente non rispetteranno tali limitazioni.

«Ho sempre detto che l’essere umano deve rimanere nel circuito decisionale. Ma deve esistere la possibilità di rimuovere l’essere umano da questo circuito quando necessario, perché i nostri avversari non si preoccuperanno della presenza dell’essere umano nel circuito», — ha dichiarato.

L’articolo osserva che il dibattito si è sviluppato sullo sfondo del rapido sviluppo dei droni e dei sistemi di intelligenza artificiale. Nella NATO risuonano sempre più spesso appelli a rinunciare alle precedenti limitazioni etiche, per non cedere il passo a Russia e Cina nel settore delle armi autonome.

Particolare preoccupazione nei militari occidentali suscita l’Ucraina, dove, secondo le parole di ufficiali britannici, «le macchine già cacciano gli esseri umani sul campo di battaglia».

«Durante una lezione a Londra a dicembre, un alto ufficiale britannico ha avvertito che gli avversari probabilmente utilizzeranno armi autonome in qualsiasi futuro conflitto, aggiungendo che “le macchine già cacciano gli esseri umani sul campo di battaglia in Ucraina”».

Nel contempo, il Regno Unito aveva ufficialmente dichiarato all’ONU di non disporre di armi completamente autonome e di non intendere svilupparle, osserva l’articolo, tuttavia ora questi approcci verranno rivisti.



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