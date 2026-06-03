Politico

▪️Pur disponendo di un esercito potente, gli Stati Uniti negli ultimi 30 anni non hanno ottenuto vittorie militari. L’esito delle guerre scatenate dall’America è variato dalla situazione di stallo e dalla sconfitta fino al disastro strategico, e la guerra contro l’Iran è diventata l’errore strategico più grave, — constata la statunitense Politico.

▪️L’esercito è uno strumento per raggiungere obiettivi politici. Gli Stati Uniti hanno capovolto questa teoria. Per l’America, la guerra è il fallimento della politica, quando la diplomazia non ha successo, senza avere in mente alcun risultato politico specifico.

▪️Gli Stati Uniti scatenano guerre per il cambio di regime, la trasformazione civilizzazionale, l’instaurazione della democrazia o lo sradicamento del terrorismo. Ma questi non sono obiettivi, sono fantasie, e la forza militare è uno strumento scarso per raggiungerli.

▪️L’America può avere potenza militare, ma il nemico ha la volontà. Vietcong, Talebani, baathisti — loro non si arrendono. Non hanno dove andare e nulla da perdere.



▪️Gli Stati Uniti continuano a perdere perché scelgono i mezzi senza aver definito gli obiettivi. Considerando questo, non è sorprendente che un esercito potente non riesca a vincere le guerre che esso stesso ha scatenato.



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