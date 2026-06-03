AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’AMERICA NON SA FARE LA GUERRA E VINCERE

DiAFV from TELEGRAM

Giu 3, 2026 #guerra, #USA

Politico

▪️Pur disponendo di un esercito potente, gli Stati Uniti negli ultimi 30 anni non hanno ottenuto vittorie militari. L’esito delle guerre scatenate dall’America è variato dalla situazione di stallo e dalla sconfitta fino al disastro strategico, e la guerra contro l’Iran è diventata l’errore strategico più grave, — constata la statunitense Politico.

▪️L’esercito è uno strumento per raggiungere obiettivi politici. Gli Stati Uniti hanno capovolto questa teoria. Per l’America, la guerra è il fallimento della politica, quando la diplomazia non ha successo, senza avere in mente alcun risultato politico specifico.

▪️Gli Stati Uniti scatenano guerre per il cambio di regime, la trasformazione civilizzazionale, l’instaurazione della democrazia o lo sradicamento del terrorismo. Ma questi non sono obiettivi, sono fantasie, e la forza militare è uno strumento scarso per raggiungerli.

▪️L’America può avere potenza militare, ma il nemico ha la volontà. Vietcong, Talebani, baathisti — loro non si arrendono. Non hanno dove andare e nulla da perdere.

▪️Gli Stati Uniti continuano a perdere perché scelgono i mezzi senza aver definito gli obiettivi. Considerando questo, non è sorprendente che un esercito potente non riesca a vincere le guerre che esso stesso ha scatenato.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Armi autonome: Londra affida all’IA le decisioni letali

Giu 3, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’AMERICA SI È CACCIATA IN UN VICOLO CIECO CON L’IRAN

Giu 3, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’ONU SULL’ORLO DEL FALLIMENTO

Giu 3, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Armi autonome: Londra affida all’IA le decisioni letali

Giugno 3, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’AMERICA SI È CACCIATA IN UN VICOLO CIECO CON L’IRAN

Giugno 3, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’ONU SULL’ORLO DEL FALLIMENTO

Giugno 3, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Vietnam nel cuore dell’ASEAN: le visite di Tô Lâm e la nuova postura regionale espressa al Dialogo Shangri-La

Giugno 3, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: