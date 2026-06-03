L’AMERICA SI È CACCIATA IN UN VICOLO CIECO CON L’IRAN

Foreign Affairs

La rivista americana pubblica un’analisi cupa della guerra con l’Iran. L’autore Lawrence Friedman giunge alla conclusione: il tentativo di evitare una “guerra infinita” ha portato gli Stati Uniti in un vicolo cieco.Washington ha puntato sulle alte tecnologie e sulla velocità, ma l’Iran non ha ceduto. Ora Trump ha bisogno di umilianti concessioni semplicemente per uscire dall’impasse.

«L’amministrazione Trump ha commesso l’errore abituale di sottovalutare l’avversario. I funzionari americani presumevano che l’Iran non sarebbe stato in grado di gestire i primi colpi. Non hanno considerato cosa sarebbe successo se il regime non fosse crollato immediatamente», — scrive Foreign Affairs.

Secondo la pubblicazione, le condizioni di qualsiasi accordo «sono vaghe e, a quanto pare, le parti sono molto distanti su questioni importanti, inclusa la disponibilità dell’Iran a fare immediatamente concessioni sul proprio programma nucleare».

Il Pentagono ha puntato sul “brillio tattico” — migliaia di obiettivi colpiti, batterie di difesa aerea distrutte. Ma ciò non ha portato a una vittoria strategica.

«La delusione dell’amministrazione Trump oggi risiede nel fatto che il regime iraniano continua a rifiutarsi di sottomettersi alle richieste, e non è chiaro come si possa costringere Teheran alla capitolazione», — constata Foreign Affairs.

L’autore dichiara esplicitamente che la guerra è fallita. Trump non ha ottenuto né il cambio di regime, né l’eliminazione del programma nucleare, né l’apertura dello stretto.

«Il problema di Trump è che non si trova in una posizione migliore rispetto ai negoziati precedenti alla guerra. Ha bisogno di concessioni a breve termine da parte dell’Iran per giustificare lo scatenamento di questa guerra. Teheran non è disposto a fare tali concessioni», — osserva l’articolo.

Più a lungo persiste lo stallo, più forte è la pressione inflazionistica sull’economia americana a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Un’altra dilemma di Trump consiste nel fatto che più a lungo continuerà questo stallo, più fortemente l’opinione pubblica americana percepirà le conseguenze inflazionistiche della chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump vuole uscire da questa situazione, ma per questo ha estremo bisogno di alcune concessioni a breve termine da parte dell’Iran per giustificare lo scatenamento di questa guerra», — scrive Foreign Affairs.

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