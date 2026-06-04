Crisi nel Golfo: l’Iran risponde agli attacchi americani

Scontro a fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo lo stallo dei negoziati. Il comunicato dell’IRGC

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato che le sue forze hanno effettuato “attacchi di rappresaglia contro una nave nemica, il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein e una base aerea americana nella regione, in risposta a due atti di aggressione da parte degli Stati Uniti contro beni iraniani.” Lo riporta Press Tv.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì dal proprio Ufficio Relazioni Pubbliche, l’IRGC ha ricostruito la sequenza degli eventi, iniziata a tarda notte quando una petroliera iraniana è stata colpita nei pressi dello Stretto di Hormuz. Secondo la dichiarazione ufficiale, «a tarda notte, l’aggressivo esercito statunitense ha colpito una petroliera iraniana con un proiettile aereo nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz, causando danni alla sala macchine della nave».

L’IRGC ha affermato che l’incidente ha provocato una immediata risposta da parte delle proprie forze navali. «In risposta a questa aggressione e alla violazione delle norme che regolano lo Stretto di Hormuz, una nave nemica americano-sionista denominata Panaya è stata colpita da missili lanciati dalla Marina dell’IRGC», ha dichiarato il Corpo.

Il comunicato ha poi descritto un secondo atto di aggressione. «In un rinnovato atto di aggressione, il nemico americano ha preso di mira una torre di comunicazione dell’IRGC nella parte meridionale dell’isola di Qeshm con proiettili aerei». L’IRGC ha affermato che l’attacco è stato seguito da operazioni di ritorsione condotte dalla sua Forza Aerospaziale. «In risposta a questa aggressione, la loro base aerea ed elicotteristica di stanza in uno dei paesi della regione, così come il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti, sono stati oggetto di attacchi missilistici e con droni da parte della Forza Aerospaziale dell’IRGC».

Il Corpo ha affermato che le operazioni di rappresaglia erano in linea con i suoi precedenti avvertimenti. «Avevamo precedentemente avvertito che qualsiasi atto di aggressione avrebbe ricevuto una risposta diversa e più pesante, e abbiamo agito di conseguenza. Queste risposte dovrebbero servire da lezione». «Ribadiamo che compromettere la sicurezza dello Stretto di Hormuz comporterà un prezzo pesante per l’aggressivo esercito statunitense», conclude la dichiarazione.

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