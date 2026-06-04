Pioggia di droni sulla Russia e l’ombra della NATO: il duro avvertimento di Mosca ai Paesi Baltici

Diversi feriti si registrano a seguito di attacchi condotti con droni ucraini contro San Pietroburgo, avvenuti nella giornata inaugurale del più importante forum sugli investimenti in Russia ospitato dalla città. Lo ha riferito il governatore locale, Aleksandr Beglov.

I veicoli aerei senza pilota (UAV) hanno preso di mira infrastrutture nei distretti di Kirovsky e Krasnoselsky, oltre che nel porto di Kronstadt, anch’esso parte dell’area metropolitana di San Pietroburgo, ha scritto Beglov in un post su Telegram mercoledì mattina. Squadre di emergenza sono state dispiegate presso le strutture danneggiate dagli attacchi, ha aggiunto.

La 29ª edizione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF 2026), spesso definita la “Davos russa”, si svolge tra il 3 e il 6 giugno. Al forum di quest’anno è prevista la partecipazione di circa 20.000 imprenditori, politici e figure pubbliche provenienti da oltre 100 nazioni. Il presidente russo Vladimir Putin terrà il suo discorso all’assemblea venerdì.

Nella regione di Leningrado, che circonda San Pietroburgo, almeno 59 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte, secondo quanto dichiarato dal governatore locale, Aleksandr Drozdenko. Diverse abitazioni private hanno subito lievi danni a causa della caduta di frammenti, ma non si registrano feriti, ha aggiunto.

In totale, 345 UAV ucraini sono stati abbattuti in tutta la Russia nel corso della notte, mentre il Paese veniva colpito da un altro attacco su vasta scala, ha riferito il Ministero della Difesa. Le intercettazioni sono avvenute sopra le regioni di Mosca, Leningrado, Belgorod, Brjansk, Voronež, Kaluga, Kursk, Novgorod, Orël, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula e Krasnodar, oltre che sulla Crimea e sul Mar d’Azov, ha specificato il ministero.

Nella Repubblica Popolare di Donetsk, sette civili sono rimasti uccisi e altri 11 feriti quando un drone ucraino ha colpito un autobus passeggeri in viaggio dalla Crimea verso Mosca.

Negli ultimi mesi, gli UAV ucraini hanno preso di mira a più riprese la regione di Leningrado, in particolare le sue infrastrutture energetiche, con droni carichi di esplosivo che spesso raggiungono la Russia nord-occidentale transitando attraverso Lettonia, Estonia, Lituania e Finlandia. Alcuni di essi si sono schiantati all’interno dei paesi NATO.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergey Shoigu, aveva precedentemente avvertito che, qualora emergesse che i Paesi Baltici e la Finlandia “concedono deliberatamente il proprio spazio aereo” agli UAV ucraini, Mosca avrebbe il diritto alla legittima difesa in risposta a un “attacco armato”, ai sensi dell’Articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite.

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