Raúl, in tutta la grandezza della sua vita rivoluzionaria

Nel 95º compleanno di Raúl Castro Ruz, le sue Opere scelte diventano uno strumento di studio e combattimento politico, ripercorrendo oltre settant’anni di vita rivoluzionaria al servizio dell’indipendenza, del socialismo e della difesa di Cuba.

di Daily Sánchez Lemus* (Granma) – 3 giugno 2026

Le Opere scelte del Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, raccolte in nove tomi, iniziano proprio all’Università dell’Avana, con un articolo che il giovane Raúl Castro Ruz, studente di Amministrazione pubblica, pubblicò su Saeta nel marzo del 1951, nel quale criticava l’invio di giovani cubani alla guerra di Corea come dimostrazione del servilismo del governo di Prío verso il governo degli Stati Uniti.

Questo primo articolo del primo tomo inaugura il percorso di oltre 70 anni di lotta. Specialmente per gli studenti saranno di interesse le lettere e i documenti del Tomo 1: qui figurano le annotazioni dei suoi diari, quelle di un giovane che viveva una vita in campagna militare, con 14 febbraio e compleanni trascorsi nel segno del combattimento.

Ma non fermatevi soltanto al primo. Vi invitiamo a conoscere Raúl in tutta l’ampiezza della sua vita rivoluzionaria negli otto tomi successivi, dove sono presenti anche molti materiali inediti.

Raúl crebbe molto e rapidamente dopo i fatti del Moncada, il carcere, l’esilio, lo sbarco, la dispersione di Alegría de Pío, il commovente incontro a Cinco Palmas con suo fratello Fidel; la fase iniziale della guerriglia, che poi passò alla guerra di posizione. Fu così promosso comandante il 27 febbraio 1958 e partì verso la zona settentrionale di Oriente per compiere una nuova missione: fondare il Secondo Fronte Orientale Frank País.

Il giovane coraggioso del Moncada divenne un eccellente stratega militare, organizzatore ed esempio per i suoi subordinati, creatore di una struttura rigorosa ed efficiente all’interno del suo Fronte. Da buon martiano, seppe sempre trarre fuoco dalle anime pigre.

E fu in quel periodo del Secondo Fronte che nacque l’amore con colei che sarebbe stata la sua compagna di tutta la vita: Vilma Espín Guillois, la «simpatica santiaghera», come egli la descrive nelle sue note, che aveva conosciuto fin dai giorni del Messico ed era una combattente fondamentale del Movimento a Santiago di Cuba; la giovane che ammirò prima e amò poi, «la cosa migliore e più bella che ho fatto nella mia vita». Un amore ribelle e bello come entrambi.

L’intera collezione è un dono per la gioventù cubana, che potrà attingere di prima mano dalla sua più recente gesta liberatrice e conoscere meglio il cammino della Rivoluzione a partire dal 1959, tutti i sogni realizzati da quella generazione di giovani che la fece e quelli ancora da compiere, affinché altre generazioni di giovani li realizzino con amore, lavoro e patriottismo.

In più di 500 documenti e oltre 5.000 pagine si trova la storia di un uomo, giovane sempre, il cui pensiero è stato in linea con quello del nostro Comandante in Capo Fidel Castro Ruz; sono stati fratelli di sangue e di battaglie.

La collezione si arricchisce, inoltre, di oltre 2.073 note a piè di pagina, che fanno riferimento a 1.150 personalità, fatti o luoghi imprescindibili per la comprensione del testo, e di un indice analitico in ciascuno dei tomi.

Allo stesso modo, in sintonia con le nuove possibilità offerte dalle tecnologie, ogni volume possiede un codice QR che rimanda a immagini di Raúl nella fase corrispondente, un lavoro realizzato con l’aiuto di IDEAS Multimedios; e disponiamo anche della versione digitale della collezione, disponibile dal mese di ottobre nei siti web del Partito e degli organi di stampa del Paese.

In linea con il pensiero di Fidel, Raúl è presente nella lotta per la pace, consapevole che evitare la guerra equivale a vincerla. Tuttavia, ha sempre lasciato chiaro, nelle idee e nell’azione, che: «I principi della nostra ideologia postulano la pace e la comprensione tra le nazioni e i popoli, ma se l’imperialismo ci impone la guerra, saremo anche capaci di conquistare la pace di coloro che non rinunciano ai propri legittimi diritti né si piegano davanti ai barbari della nostra epoca».

Queste Opere fanno parte del movimento politico che il nostro Paese vive attorno al centenario di Fidel e al 95º compleanno di Raúl, al quale si aggiungeranno prossimamente le Opere scelte del nostro Comandante in Capo.

Il pensiero di Raúl, la sua vita e la sua opera si trovano qui per lo studio di tutti noi che abbiamo la responsabilità di fare in modo che la Rivoluzione resti fedele all’eredità dei suoi figli migliori, e alla sua certezza che sì, si può, e che vinceremo, in qualsiasi circostanza.

Diciamo come quel 14 febbraio 1957, quando il giovane Raúl scrisse nel suo diario di campagna, in piena Sierra Maestra: «Oggi è il giorno degli innamorati e, con tutti questi sacrifici, stiamo facendo ogni giorno il regalo migliore alla nostra amata Cuba».

Continuiamo allora a fare ogni giorno il regalo migliore alla nostra amata Cuba, il miglior omaggio ai nostri eroi, che è difendere l’opera più bella che abbiamo costruito. Speriamo che queste opere scelte siano un’arma di combattimento in ciascuno dei nostri centri di studio, di lavoro e, soprattutto, nei nostri spiriti ribelli e giovanili che amano la Rivoluzione Cubana.

* Vicedirettrice dell’Ufficio degli Affari Storici e parte del gruppo di lavoro delle Opere scelte.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog