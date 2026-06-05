«UN RECORD TRISTE»: IL LIVELLO DI POVERTÀ IN GERMANIA HA RAGGIUNTO UN MASSIMO STORICO

«La situazione degli anziani è “tesa”, riferisce l’Unione Tedesca delle Organizzazioni di Beneficenza. Il livello di povertà in Germania, secondo un nuovo rapporto di questa associazione, ha raggiunto un nuovo massimo. Dal 2024 al 2025, la quota di persone che vivono in povertà è cresciuta di 0,6 punti percentuali, raggiungendo il 16,1% della popolazione. “Nel Paese 13,3 milioni di persone vivono in povertà — se si considera il concetto di povertà relativa in base al reddito”, — sottolineano nell’organizzazione.

Nella categoria “a rischio povertà” rientrano le persone i cui redditi rappresentano meno del 60% del livello mediano. Per una persona single, questa soglia ammontava l’ultima volta a 1.446 euro di reddito netto al mese, mentre per una famiglia composta da due adulti e due bambini sotto i 14 anni — a 3.036 euro».

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