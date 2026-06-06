La Camera limita i poteri di guerra di Trump

LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI UNITI HA ADOTTATO UNA RISOLUZIONE SUI POTERI DI GUERRA

Essa prescrive di cessare le azioni militari contro l’Iran fino a una corrispondente decisione del Congresso.

Di fatto, la risoluzione (se verrà anch’essa adottata dal Senato, dove è stata immediatamente inviata) significherà che il Congresso considera la guerra con l’Iran illegale. Ovviamente, si discute riguardo all’efficacia vincolante di tale risoluzione, tuttavia si tratta di una mossa molto forte e spiacevole per Trump.

↔️A favore della risoluzione hanno votato 215 legislatori della camera bassa, 208 contro. Dalla parte degli oppositori della guerra si sono schierati quattro repubblicani: Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett e David Davidson.

↔️Al Senato, la risoluzione ha buone prospettive. In precedenza, la camera alta (anch’essa con il sostegno di una parte dei repubblicani) aveva adottato una decisione sull’avvio di dibattiti riguardanti una risoluzione sui poteri di guerra.

↔️Trump potrebbe porre il veto alla risoluzione (sebbene non si tratti di una legge e non richieda la firma del Presidente), potrebbe semplicemente ignorare la decisione del Congresso, oppure potrebbe tentare di convincere i legislatori che un accordo di pace con l’Iran è imminente. In ogni caso, la situazione a Washington sta diventando sempre più tesa.

Dmitri Drobnitski

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