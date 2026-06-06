L’Iran riattiva gli arsenali missilistici sotterranei: ripristinati 50 accessi su 69.

L’IRAN HA DISSOTTERRATO GLI ARSENALI MISSILISTICI. 50 DEI 69 ACCESSI ALLE BASI SOTTERRANEE SONO STATI RIPRISTINATI

– CNN

Le immagini satellitari, analizzate dalla rete televisiva, mostrano che durante la tregua Teheran ha ripristinato l’accesso alla maggior parte dei depositi missilistici sotterranei colpiti dagli attacchi di Stati Uniti e Israele.

«I militari americani sanno come ottenere successi tattici, e la neutralizzazione delle forze missilistiche iraniane ne è un ottimo esempio», — ha dichiarato il ricercatore del Centro per la Non Proliferazione James Martin Sam Lair. — «Tuttavia, se ciò non è supportato da un chiaro obiettivo strategico e da una teoria della vittoria realizzabile, può trasformarsi in un fallimento strategico».