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L’Iran riattiva gli arsenali missilistici sotterranei: ripristinati 50 accessi su 69.

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Giu 6, 2026 #Iran

L’IRAN HA DISSOTTERRATO GLI ARSENALI MISSILISTICI. 50 DEI 69 ACCESSI ALLE BASI SOTTERRANEE SONO STATI RIPRISTINATI

– CNN

Le immagini satellitari, analizzate dalla rete televisiva, mostrano che durante la tregua Teheran ha ripristinato l’accesso alla maggior parte dei depositi missilistici sotterranei colpiti dagli attacchi di Stati Uniti e Israele.

«I militari americani sanno come ottenere successi tattici, e la neutralizzazione delle forze missilistiche iraniane ne è un ottimo esempio», — ha dichiarato il ricercatore del Centro per la Non Proliferazione James Martin Sam Lair. — «Tuttavia, se ciò non è supportato da un chiaro obiettivo strategico e da una teoria della vittoria realizzabile, può trasformarsi in un fallimento strategico».

La rete televisiva osserva che, poiché le basi erano situate in profondità sottoterra, gli attacchi aerei americani non sono riusciti a causare loro danni gravi.

«Si sono preparati a una guerra del genere per 20 anni», — afferma il ricercatore dell’Università di Amburgo Timur Kadyshev. — «Sono molto ben preparati».

L’intelligence americana riconosce: l’Iran sta già ripristinando capacità militari chiave ed è pronto per un nuovo round di guerra.

Fonte

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