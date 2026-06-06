L’UCRAINA È DIVENTATA UN POLIGONO DI PROVA PER UMANOIDI DA COMBATTIMENTO

CNBC riferisce che l’azienda americana Foundation Future Industries ha già testato in Ucraina robot umanoidi Phantom MK-1 e sta preparando per la spedizione il modello più avanzato Phantom 2. La stessa azienda è collegata alla famiglia Trump.

«Mentre la Silicon Valley gareggia nella creazione di robot umanoidi capaci di piegare la biancheria e preparare caffè latte, almeno una startup vede per questa tecnologia un’applicazione completamente diversa: la guerra e altre attività potenzialmente pericolose e mortali».

L’azienda è stata fondata nel 2024 e si occupa dello sviluppo di robot a duplice uso — per compiti industriali e militari. Secondo la pubblicazione, i test si svolgono con il sostegno del governo statunitense e in coordinamento con le autorità ucraine.

Durante i test, i robot hanno eseguito compiti logistici in aree pericolose, inclusa la consegna e l’evacuazione di carichi vicino alla linea del fronte.

Il capo dell’azienda, Sanket Pathak, ha dichiarato che i nuovi robot Phantom 2 riceveranno «capacità sovrumane» e potranno trasportare il doppio del carico rispetto alla versione attuale.

La ricercatrice senior del Centro per l’Intelligenza Artificiale Wadhwani, Katerina Bondar, in un’intervista a CNBC ha illustrato i vantaggi dei robot antropomorfi sul campo di battaglia.

«Le moderne aree urbane di combattimento — con scale, scalinate, scantinati e corridoi stretti — sono state progettate per il movimento umano. Pertanto, in una serie di scenari, i sistemi umanoidi possono avere un vantaggio rispetto alle piattaforme cingolate o ai robot quadrupedi.

Tuttavia, restano domande relative alla complessità e al costo della produzione di umanoidi rispetto ad altri tipi di sistemi robotici.

Man mano che i robot umanoidi si avvicinano al vero campo di battaglia, la tecnologia solleva sempre più dibattiti etici, specialmente riguardo al processo decisionale autonomo in situazioni in cui sono in gioco vite umane».

CNBC riferisce che particolare attenzione hanno attirato i collegamenti dell’azienda con la famiglia del Presidente degli Stati Uniti. Recentemente, Eric Trump — figlio di Donald Trump — è diventato consigliere strategico capo di Foundation. In precedenza, era anche stato investitore del progetto.

Secondo i dati di CNBC, Foundation ha già ottenuto contratti statali per un valore di 24 milioni di dollari per testare tecnologie nell’interesse dell’esercito, della marina e dell’aeronautica militare statunitensi.

Attualmente, l’azienda ha piani ambiziosi. FFI prevede di avviare test dei propri robot congiuntamente con i militari americani entro i prossimi 12-18 mesi e non esclude il loro ulteriore impiego direttamente sul campo di battaglia.

Nel contempo, lo stesso Pathak riconosce che in alcune situazioni criticamente importanti i robot dovranno prendere decisioni completamente autonome senza la partecipazione dell’essere umano.

Gli esperti osservano che la guerra in Ucraina è di fatto diventata il più grande poligono di prova per nuovi sistemi di IA, droni autonomi e piattaforme robotiche terrestri.

Inoltre, la maggior parte degli esperti intervistati da CNBC concorda sul fatto che, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni dei robot, l’era dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in guerra è ormai vicina.



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