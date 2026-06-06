ZELENSKY SCRIVE A PUTIN: PACE O PROVOCAZIONE?

La lettera con la quale Zelensky invita Putin a un incontro (al link 1 potete leggere il testo completo) è due pagine di insulti e minacce e poco altro (a guardar bene ci sono un paio di ammissioni abbastanza sostanziose, ma bisogna un po’ scavare). È un testo che riproduce tutte le argomentazioni dei NAFO e pare costruito apposta per rallegrali, a partire dallo stile oscillante tra il delirio di onnipotenza, la fantasia di vendetta e la struttura passivo-aggressiva: e loro infatti se ne rallegrano, e affollano entusiasti ogni pagina con i loro commenti. È molto probabile quindi che la versione diffusa dalla stampa non sia quella che secondo le autorità ucraine è stata inoltrata a Mosca, perché verrebbe immediatamente rimandata al mittente.

Se dunque c’è davvero una proposta di incontro a livello di capi di stato, ovvero decisivo, lo scopriremo se e quando decideranno davvero di incontrarsi: e se si incontreranno è perché le rispettive diplomazie hanno già lavorato e trovato una qualche specie di convergenza. Dobbiamo dunque dedurre che la proposta ucraina, sempre ammesso che esista davvero, conterrà sostanziali modifiche alla base negoziale ucraino/europea che, ricordo, prevede il ritiro della Russia da tutti i territori occupati, il pagamento di tutte le spese di guerra, la smilitarizzazione almeno parziale o totale dell’esercito russo, la consegna delle autorità russe a un tribunale speciale e altre varie ed eventuali: perché se le condizioni restano queste non vedo come e perché la Russia dovrebbe accettare. Resta anche il nodo del cessate il fuoco prima di iniziare i negoziati, che l’Ucraina vuole e la Russia no, perché due Minsk sono state sufficienti. La soluzione, temo, è ancora lontana.

Link 1: https://kyivindependent.com/full-text-of-zelenskys-open-letter-to-putin/

Francesco Dall’Aglio