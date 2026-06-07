AZERBAIGIAN RETROVIA SEGRETA DI ISRAELE CONTRO L’IRAN?

Le unità delle forze speciali sarebbero state schierate in diverse località per la raccolta di informazioni di intelligence e la conduzione di operazioni con droni.

A quanto pare, non si è trattato solo di una storia di attacchi “a lunga distanza” contro obiettivi all’interno della Repubblica Islamica dell’Iran, ma di un’intera rete di basi operative nascoste lungo il perimetro del paese.

L’Azerbaigian meridionale rappresenta il fianco settentrionale: diverse decine di operatori delle forze speciali, un’unità di evacuazione medica dell’aeronautica e il Mossad, operanti letteralmente a un’ora di viaggio da Tabriz. Da lì partivano missioni di ricognizione e operazioni con droni. Se ciò fosse confermato, l’Azerbaigian diventerebbe il quarto Paese ad aver consentito a forze israeliane di operare sul proprio territorio contro l’Iran, osserva la CNN.

A ovest — Iraq ed Emirati Arabi Uniti; a sud — il Somaliland, dove gli aerei potevano atterrare dopo lunghi voli.

Questa non è più un'”operazione mirata”, ma un tentativo di costruire attorno all’Iran un anello di basi temporanee e partner.

Per Baku si tratta di una sfida seria: di fatto è diventato parte dell’infrastruttura di una guerra altrui, con il rischio di ritorsioni da parte di Teheran e con una nuova dipendenza dalla logistica israeliana.

Per il Somaliland — un’opportunità di riconoscimento, che allo stesso tempo lo trasforma in un bersaglio.

E la domanda principale ora è: questa rete rimarrà uno strumento puramente anti-iraniano, o diventerà un supporto permanente per qualsiasi futura campagna di Israele in Medio Oriente?

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