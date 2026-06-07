Il Vietnam propone tre grandi aree di cooperazione al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo

Il Vice Primo Ministro Phạm Gia Túc ha affermato la disponibilità e l’impegno del Việt Nam a contribuire attivamente agli sforzi volti a rafforzare la connettività tra l’ASEAN e i partner eurasiatici per la pace, la stabilità e la prosperità condivisa.

VNA/VNS – 5 giugno 2026

MOSCA — Il Vice Primo Ministro Permanente vietnamita Phạm Gia Túc ha proposto tre aree chiave di cooperazione volte a garantire un futuro stabile per la regione e per il mondo più ampio, intervenendo alla sessione di apertura del 29º Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) in Russia il 4 giugno.

Il forum di quest’anno, che comprende 150 sessioni di discussione tematiche, ha riunito alti dirigenti di diversi Paesi dell’Asia, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’America Latina, nonché oltre 20.000 delegati in rappresentanza di governi, imprese, organizzazioni internazionali e istituzioni accademiche provenienti da più di 130 Paesi e territori.

Nel suo intervento, Túc ha individuato come prima priorità il rafforzamento della stabilità e dell’efficacia dei quadri di cooperazione esistenti. Ha sottolineato che i Paesi dovrebbero promuovere la connettività invece della frammentazione; mantenere un ambiente commerciale e d’investimento libero, aperto, trasparente, inclusivo e basato sulle regole; rafforzare le catene di approvvigionamento critiche; e facilitare un accesso più equo per le nazioni in via di sviluppo ai mercati, alla tecnologia e alle risorse per lo sviluppo.

Il Vice Primo Ministro ha affermato la disponibilità e l’impegno del Việt Nam a contribuire attivamente agli sforzi volti a rafforzare la connettività tra l’ASEAN e i partner eurasiatici per la pace, la stabilità e la prosperità condivisa.

In secondo luogo, ha chiesto di accrescere la capacità di adattamento in risposta al rapido ritmo dei cambiamenti scientifici e tecnologici. Ciò, ha detto, richiede una maggiore cooperazione nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione; l’armonizzazione degli standard tecnologici; l’ampliamento della condivisione delle conoscenze e della formazione di una forza lavoro di alta qualità; e un sostegno più forte ai Paesi in via di sviluppo affinché possano partecipare in modo più efficace all’economia digitale.

In terzo luogo, il Vice Primo Ministro Túc ha sottolineato la necessità di rafforzare la resilienza e la preparazione di fronte alle sfide globali quali il cambiamento climatico, i disastri naturali, le pandemie e altri rischi di sicurezza non tradizionale. Ha osservato che ciò richiederà un coordinamento più stretto tra le nazioni, in particolare nella previsione, nella risposta alle emergenze, nella condivisione delle esperienze, nel trasferimento tecnologico e nel sostegno finanziario. Gli esseri umani, ha aggiunto, dovrebbero restare al centro di tutte le strategie di sviluppo.

Le valutazioni e le proposte del Vice Primo Ministro sono state accolte calorosamente dai partecipanti al forum.

Nello stesso giorno, Túc ha avuto incontri separati con il Vice Primo Ministro russo Aleksandr Novak e con il Governatore di San Pietroburgo Aleksandr Beglov.

Durante l’incontro, Novak ha riaffermato l’impegno del Governo russo ad approfondire ulteriormente il Partenariato Strategico Globale con il Việt Nam e ha elogiato i risultati positivi raggiunti nella cooperazione economica e commerciale bilaterale, in particolare nei settori dell’energia, del petrolio e del gas.

Il Vice Primo Ministro russo ha proposto che le due parti collaborino strettamente per garantire l’efficace attuazione del progetto della centrale nucleare di Ninh Thuận 1, contribuendo così alla sicurezza energetica di lungo periodo del Việt Nam.

Da parte sua, Túc ha ribadito che il Việt Nam attribuisce grande valore all’amicizia tradizionale e al Partenariato Strategico Globale con la Russia, esprimendo il desiderio di continuare ad attuare gli impegni e gli accordi esistenti, traducendo al tempo stesso le priorità della cooperazione bilaterale in risultati concreti in vari settori.

Ha incoraggiato le imprese dei due Paesi a partecipare in modo proattivo alle discussioni su specifici progetti di cooperazione nella produzione elettrica alimentata a gas, nell’energia eolica e in altri settori energetici, garantendo benefici reciproci e coerenza con le strategie di sviluppo di entrambe le nazioni. Ha inoltre sottolineato che il Governo vietnamita resta impegnato a creare condizioni favorevoli per gli investitori stranieri, comprese le società e le grandi imprese russe che intendono espandere la propria presenza in Việt Nam e ampliare le opportunità di cooperazione in Russia.

Le due parti hanno concordato di sostenere le joint venture nell’individuazione di nuove opportunità e nell’ulteriore espansione della cooperazione, promuovendo al contempo nuovi progetti energetici in linea con le attuali esigenze e potenzialità di sviluppo.

Nel frattempo, Beglov ha affermato il proprio impegno a promuovere le relazioni bilaterali e a rafforzare la cooperazione tra le località dei due Paesi. Ha inoltre espresso sostegno all’organizzazione di ulteriori attività in onore del compianto Presidente vietnamita Hồ Chí Minh, nonché a scambi culturali e iniziative di diplomazia tra i popoli. In aggiunta, ha promesso un sostegno continuo alla comunità vietnamita che vive, lavora e studia a San Pietroburgo, consentendole di contribuire allo sviluppo della città e di fungere da ponte di amicizia tra le due nazioni.

Túc ha accolto con favore gli sforzi volti a rafforzare ed espandere ulteriormente una cooperazione pratica ed efficace tra San Pietroburgo e le cinque province e città vietnamite gemellate, nei settori del commercio, dell’istruzione e formazione, del turismo e della cultura. Ha inoltre incoraggiato le compagnie aeree vietnamite e russe a valutare ulteriori rotte commerciali che colleghino le località vietnamite con San Pietroburgo.

Le due parti hanno concordato di intensificare la cooperazione nel commercio, negli investimenti, nel turismo, nella scienza e tecnologia, e nell’istruzione e formazione, in particolare nella formazione di studenti, ingegneri e lavoratori qualificati vietnamiti presso i principali istituti di istruzione di San Pietroburgo. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di educare le giovani generazioni alle rispettive tradizioni nazionali e alla lunga amicizia e cooperazione bilaterale.

In precedenza, il 4 giugno, il Vice Primo Ministro e la sua delegazione, accompagnati da studenti vietnamiti e membri della comunità vietnamita a San Pietroburgo, avevano deposto fiori presso il monumento a Hồ Chí Minh situato nella piazza intitolata al compianto leader.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog