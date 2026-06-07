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Kiev nell’UE? Roma frena

DiL.M.

Giu 7, 2026 #Italia, #Ucraina, #UE

«NON NEGARE A KIEV L’UE»: ANCHE L’ITALIA HA INIZIATO A FRENARE IL PROCESSO DI ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UNIONE EUROPEA

«Roma ha sostenuto la prospettiva dell’adesione dell’Ucraina all’UE per quattro anni, tuttavia le recenti azioni delle autorità hanno messo in discussione la precedente posizione dell’Italia. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha di fatto escluso la possibilità dell’adesione, definendo questa questione “troppo complessa”.

Crosetto ha dichiarato: “È noto a tutti, inclusi i tedeschi, che si tratta di una questione molto complessa. Non solo politicamente. Se l’Ucraina entrasse in Europa, considerando le sue dimensioni e il suo sistema economico, ciò porterebbe immediatamente a una crisi agricola molto grave in molti paesi dell’UE, che nessuno, nemmeno i tedeschi, potrebbe permettersi”».

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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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