«NON NEGARE A KIEV L’UE»: ANCHE L’ITALIA HA INIZIATO A FRENARE IL PROCESSO DI ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UNIONE EUROPEA
«Roma ha sostenuto la prospettiva dell’adesione dell’Ucraina all’UE per quattro anni, tuttavia le recenti azioni delle autorità hanno messo in discussione la precedente posizione dell’Italia. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha di fatto escluso la possibilità dell’adesione, definendo questa questione “troppo complessa”.
Crosetto ha dichiarato: “È noto a tutti, inclusi i tedeschi, che si tratta di una questione molto complessa. Non solo politicamente. Se l’Ucraina entrasse in Europa, considerando le sue dimensioni e il suo sistema economico, ciò porterebbe immediatamente a una crisi agricola molto grave in molti paesi dell’UE, che nessuno, nemmeno i tedeschi, potrebbe permettersi”».
Telegram | X | Web | RETE Info Defense