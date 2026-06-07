Kiev nell’UE? Roma frena

«NON NEGARE A KIEV L’UE»: ANCHE L’ITALIA HA INIZIATO A FRENARE IL PROCESSO DI ADESIONE DELL’UCRAINA ALL’UNIONE EUROPEA

«Roma ha sostenuto la prospettiva dell’adesione dell’Ucraina all’UE per quattro anni, tuttavia le recenti azioni delle autorità hanno messo in discussione la precedente posizione dell’Italia. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha di fatto escluso la possibilità dell’adesione, definendo questa questione “troppo complessa”.