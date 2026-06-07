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LA PRESSIONE SU PASHINYAN SI INTENSIFICA: ROSSELKHOZNADZOR BLOCCA UN NUOVO FLUSSO DI PRODOTTI

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Giu 7, 2026 #Pashinyan

Rosselkhoznadzor, a partire dal 3 giugno 2026, ha introdotto restrizioni sull’importazione dall’Armenia di frutti di pomacee, melanzane, patate e frutta secca.

Le restrizioni riguardano mele, pere, mele cotogne, nespole, melanzane e frutta secca. Viene inoltre vietato il transito di questi prodotti attraverso la Russia verso altri Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU).

Nel dipartimento hanno dichiarato che la motivazione risiede nell’assenza di meccanismi per confermare l’arrivo di prodotti soggetti a quarantena negli Stati dell’unione. Le restrizioni rimarranno in vigore fino alla “comparsa di un algoritmo” che consenta di garantire la sicurezza delle forniture.

Rosselkhoznadzor ha inoltre affermato che il Ministero dell’Economia dell’Armenia presenta problemi strutturali e non riesce a gestire adeguatamente il controllo dei produttori agricoli.

Attualmente, in Armenia, la responsabilità per la politica agraria, la trasformazione agroalimentare, l’allevamento, la veterinaria, la coltivazione vegetale, l’uso di pesticidi e agrochimici, l’agricoltura biologica, la cooperazione agricola e la pesca ricade sul Ministero dell’Economia.

Il giorno precedente, Rosselkhoznadzor aveva richiesto la sospensione della certificazione per pesce, verdure, bacche, alcolici, fiori e acqua minerale armeni.

Il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha definito le decisioni della parte russa “politicizzate” e ha dichiarato che le autorità forniranno supporto ai produttori, inclusa la riorientamento delle forniture verso i mercati europei. Tuttavia, questo supporto non proverrà dalle tasche personali di Pashinyan e dei membri del suo governo.

▪️ In precedenza, il leader armeno, durante la campagna elettorale, aveva promesso trilioni al Paese sullo sfondo della perdita dei benefici russi.


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