Cina e Laos concordano di costruire una comunità dal futuro condiviso “per ogni stagione” nella nuova era

Xi Jinping e Thongloun Sisoulith hanno concordato di elevare le relazioni Cina-Laos, rafforzando fiducia politica, cooperazione economica, infrastrutture, energia pulita, scambi tra i popoli e coordinamento regionale nel quadro della comunità dal futuro condiviso.

di Wang Qi e Li Yu (Global Times) – 6 giugno 2026

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente cinese Xi Jinping ha tenuto venerdì colloqui a Pechino con il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario Popolare del Laos e Presidente laotiano Thongloun Sisoulith, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Secondo Xinhua, Xi ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con il Laos per realizzare un nuovo salto nelle relazioni bilaterali e costruire una comunità Cina-Laos dal futuro condiviso “per tutte le condizioni” nella nuova era.

Il Laos concorda pienamente con la Cina e sostiene l’elevazione dei legami bilaterali, ed è pronto a lavorare con la Cina per consolidare una fiducia politica reciproca di alto livello, ha affermato Thongloun, secondo Xinhua.

Dopo la conclusione dei colloqui, le due parti hanno assistito congiuntamente alla firma di documenti di cooperazione riguardanti settori quali gli scambi tra partiti, il benessere del popolo, la finanza, le dogane, il commercio, gli scambi giovanili e i media.

Il 2026 segna il 65° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Laos e Cina e l’Anno dell’Amicizia Cina-Laos. In un nuovo snodo storico, gli esperti osservano che i due Paesi non solo amplieranno la cooperazione pragmatica per coltivare nuovi motori di crescita, ma intensificheranno anche il coordinamento regionale. Facendo leva sul ruolo esemplare del loro partenariato bilaterale nel vicinato, Cina e Laos sono pronti a imprimere slancio positivo alla pace, alla stabilità e allo sviluppo regionali.

Prospettive promettenti

Durante i colloqui, il leader cinese ha indicato quattro punti per far avanzare le relazioni bilaterali, tra cui il mantenimento della via socialista, la costruzione di una solida base per la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, il rafforzamento dell’amicizia tradizionale tra i due popoli e il miglioramento del coordinamento sulle politiche estere, secondo Xinhua.

Xi ha invitato le due parti a cogliere l’istituzione del dialogo strategico “3+3” su diplomazia, difesa e pubblica sicurezza come opportunità per approfondire la cooperazione nell’applicazione della legge e nella sicurezza, e per reprimere risolutamente i crimini transfrontalieri.

Osservando che la Cina è pronta a lavorare con il Laos per elevare la cooperazione nel Corridoio Economico Cina-Laos, Xi ha affermato che le due parti dovrebbero accelerare la connettività ferroviaria tra Cina, Laos e Thailandia e realizzare quanto prima una maggiore connettività regionale, secondo Xinhua.

Cina e Laos dovrebbero rafforzare la cooperazione in settori tradizionali come agricoltura ed elettricità, ed esplorare campi emergenti come l’intelligenza artificiale e l’economia digitale, ha affermato Xi, aggiungendo che la Cina continuerà a fornire assistenza al Laos nei limiti delle proprie capacità.

Xi ha affermato che i due Paesi dovrebbero cogliere l’Anno dell’Amicizia Cina-Laos del 2026 come opportunità per ampliare la cooperazione nella cultura, nell’istruzione, nella sanità e a livello subnazionale.

La Cina rappresenta oggi la principale bandiera del sistema socialista e dei Paesi in via di sviluppo, nonché un pilastro nella salvaguardia della pace mondiale e nella promozione della costruzione di un mondo multipolare, ha affermato Thongloun, aggiungendo che lo sviluppo della Cina ha fornito un’esperienza preziosa al vasto numero di Paesi in via di sviluppo, compreso il Laos.

Egli ha sottolineato che la parte laotiana aderisce fermamente al principio di “una sola Cina” e sostiene la serie di importanti iniziative globali avanzate dal Segretario Generale Xi.

Xu Liping, direttore del Centro per gli Studi sul Sud-Est Asiatico presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha dichiarato al Global Times che, guidata dalla diplomazia tra capi di Stato, la fiducia politica reciproca tra Cina e Laos ha continuato ad approfondirsi.

Facendo leva sui punti di forza istituzionali propri dei sistemi socialisti, le due parti possono allineare ulteriormente le proprie strategie di sviluppo di medio e lungo periodo per perseguire uno sviluppo comune, ha aggiunto Xu.

Prima del suo vertice con i leader cinesi a Pechino, Thongloun ha iniziato il suo itinerario in Cina con visite a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Durante il suo tour nel celebre polo tecnologico del Paese, il leader laotiano ha visitato Deep Robotics e Alibaba. La sua risata allegra mentre provava robot quadrupedi cinesi sviluppati internamente è diventata virale sulle piattaforme social cinesi.

Nello Zhejiang, il leader laotiano ha inoltre conosciuto le pratiche cinesi di sviluppo verde nel villaggio di Yucun, nella contea di Anji, luogo di nascita del concetto secondo cui “acque limpide e montagne verdi sono una ricchezza inestimabile”, che ha guidato il villaggio nel perseguimento di un percorso di sviluppo ecocompatibile.

Al suo arrivo a Pechino giovedì, Thongloun ha visitato la Scuola del Partito del Comitato Centrale del PCC ed è tornato nella stanza in cui soggiornò per un mese 26 anni fa, quando studiò nell’ambito di un programma di scambio, nonché l’Accademia Cinese di Tecnologia Spaziale.

Secondo l’itinerario della visita di Thongloun e le dichiarazioni ufficiali bilaterali, la cooperazione Cina-Laos si sta espandendo oltre i settori tradizionali verso campi emergenti, ha affermato Xu. “Con forti complementarità in nuovi motori di crescita, tra cui economia verde, economia digitale e aerospazio, le due nazioni dispongono di enormi spazi di collaborazione, promettendo una cooperazione pragmatica più profonda e sostanziale in futuro”.

Secondo il ministero degli Esteri cinese, i legami economici e commerciali Cina-Laos hanno continuato ad approfondirsi negli ultimi anni, con la Cina che è oggi la maggiore fonte di investimenti esteri del Laos e il suo secondo partner commerciale.

Il commercio bilaterale ha raggiunto i 9,82 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 19,3 per cento su base annua. Le esportazioni cinesi verso il Laos hanno totalizzato 4,32 miliardi di dollari, con un incremento del 17,6 per cento, mentre le importazioni dal Laos sono aumentate del 20,7 per cento, raggiungendo i 5,5 miliardi di dollari, secondo il ministero.

Effetto dimostrativo positivo

Durante l’incontro di venerdì con Thongloun, Xi ha affermato che la Cina ha sempre considerato il Laos una priorità nella propria diplomazia di vicinato, ha riferito Xinhua.

La Cina auspica che il Laos svolga un ruolo più ampio negli affari internazionali e regionali, e le due parti dovrebbero lavorare strettamente nei contesti multilaterali per salvaguardare gli interessi comuni del Sud Globale, ha aggiunto il leader cinese.

Insieme alla Cambogia, il Laos è stato uno dei primi Paesi membri dell’ASEAN a firmare un accordo per costruire una comunità dal futuro condiviso con la Cina. Superando la dimensione bilaterale, la cooperazione pragmatica Cina-Laos svolge un ruolo guida ed esemplare nelle relazioni Cina-ASEAN, hanno affermato gli analisti.

Il primo collegamento elettrico transfrontaliero cinese in corrente alternata a 500 kV è entrato in funzione nell’aprile di quest’anno, segnando un nuovo passo nella cooperazione energetica tra Cina e Laos.

Il progetto, il più grande e ad alta tensione tra i due Paesi, triplica la capacità di trasmissione transfrontaliera da 50 megawatt a 150 megawatt. Si prevede che trasmetterà annualmente 3 miliardi di kWh di elettricità pulita, 30 volte la capacità delle linee precedenti, secondo Xinhua.

In quanto importante membro della Cooperazione Lancang-Mekong, il Laos vanta abbondanti risorse idroelettriche e funziona come “batteria” energetica regionale per l’iniziativa ASEAN Power Grid, ha affermato Xu.

La profonda cooperazione energetica bilaterale e gli aggiornamenti delle reti transfrontaliere tra Cina e Laos facilitano l’integrazione regionale, la crescita complementare e offrono un solido punto di riferimento per la cooperazione Cina-ASEAN nelle infrastrutture, nella transizione verde e nella sinergia delle capacità, ha osservato Xu.

Il 2026 celebra anche i cinque anni dall’entrata in servizio della Ferrovia Cina-Laos. Secondo una dichiarazione inviata al Global Times dal China Railway Kunming Group il 28 maggio, la Ferrovia Cina-Laos ha raggiunto un nuovo traguardo, con il numero cumulativo di corse di treni passeggeri che ha superato quota 100.000 dal suo lancio il 3 dicembre 2021. Il progetto di punta dell’Iniziativa Belt and Road ha gestito 73 milioni di viaggi di passeggeri.

“Oltre ad aver trasformato il Laos da Paese senza sbocco al mare in un hub collegato via terra, la ferrovia ha stimolato il commercio regionale e l’integrazione economica ed è diventata un progetto di punta per la cooperazione regionale”, ha dichiarato venerdì al Global Times Ma Bo, professore associato presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Nanchino.

Con una cooperazione fruttuosa che spazia da infrastrutture, energia pulita e agricoltura moderna fino al promettente nuovo ambito dell’intelligenza artificiale, Cina e Laos hanno ottenuto risultati sostanziali in diversi settori, ha affermato Ma. “Destinato a continuare a produrre effetti esemplari, il Laos fungerà da modello pratico chiave per gli sforzi della Cina volti a promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso con i Paesi vicini”.

In un articolo firmato da Thongloun e pubblicato venerdì dall’Agenzia di stampa laotiana, il leader laotiano ha affermato che “oggi le relazioni Laos-Cina si trovano al punto più alto della storia, fungendo da modello di eguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog