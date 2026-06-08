L’IRAN HA RIPRESO LE AZIONI MILITARI, ATTACCANDO ISRAELE

▪️ Sono già state lanciate 5 ondate di missili.

▪️ Sotto attacco le regioni settentrionali del Paese.

▪️ Questa è la risposta agli attacchi di oggi di Israele contro la capitale del Libano.

“Avevamo avvertito che, con l’espansione dei crimini nel sobborgo meridionale di Beirut, avremmo colpito obiettivi nei territori occupati”, — dichiara il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

▪️ Nei video, gli iraniani sventolano bandiere e festeggiano gli attacchi di ritorsione.

▪️ Nel frattempo, i funzionari israeliani stanno già dicendo che stanno preparando una risposta all’Iran a questo.

«Questa notte Teheran deve bruciare!» — il ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir.

▪️ L’Iran ha ufficialmente iniziato la guerra contro Israele, — scrivono i media israeliani.

▪️ I funzionari ebraici dichiarano che risponderanno agli attacchi dell’Iran.



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