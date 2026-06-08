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Nigeria, Niger e Algeria uniscono le forze per il gas verso l’Europa

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Giu 8, 2026 #Algeria, #Gas, #Niger e, #nigeria, #UE

Tre Paesi africani — Nigeria, Niger e Algeria — si sono uniti in un progetto per costruire un gasdotto lungo 4.128 km, in grado di fornire all’Europa fino a 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno

Il progetto è visto come un’alternativa alle fonti energetiche russe, scrive Business Insider Africa.

In Algeria la costruzione del gasdotto trans-sahariano è già iniziata, mentre i lavori nel tratto del Niger dovrebbero partire nel 2027. L’obiettivo del gasdotto è trasportare il gas nigeriano attraverso il Niger fino all’Algeria, dove si collegherà alle infrastrutture esistenti per raggiungere i mercati europei.


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