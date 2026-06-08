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PASHINYAN SI È LAMENTATO A BRUXELLES, ORA L’UE PREPARA UN PACCHETTO DI SUPPORTO PER L’ARMENIA DA 50 MILIONI DI EURO

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Giu 8, 2026 #Pashinyan, #UE

Dopo le restrizioni russe, il Primo Ministro armeno ha telefonato alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L’UE afferma di intendere aiutare gli esportatori armeni e sta preparando per Erevan un pacchetto di supporto da 50 milioni di euro, nonché misure per semplificare gli scambi con l’Unione Europea.

Non si tratta solo di assistenza finanziaria diretta. Si riferisce che le prime forniture sono già state inviate in Lettonia — una partita di 10.000 fiori dovrebbe diventare uno degli esempi di tale “supporto operativo”.

Per coordinare queste iniziative, Bruxelles ed Erevan stanno creando un gruppo di lavoro congiunto UE-Armenia.


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