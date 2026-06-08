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Russia e Cuba svilupperanno insieme un vaccino contro il cancro

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Giu 8, 2026 #Cuba, #Russia

Russia e Cuba firmeranno un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino contro il cancro, secondo quanto dichiarato dal vice primo ministro russo e copresidente della commissione intergovernativa mista, Dmitrij Černyšenko.

Prensa Latina – 4 giugno 2026

Russia e Cuba firmeranno un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino contro il cancro, ha anticipato oggi il vice primo ministro russo e copresidente della commissione intergovernativa mista, Dmitrij Černyšenko.

«Lo scorso anno, la Russia ha fornito a Cuba 600 sostanze per la produzione di farmaci e questo giovedì firmeremo un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino oncologico», ha dichiarato Černyšenko durante un dialogo imprenditoriale Cuba-Russia nel quadro del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), che si svolge dal 3 al 6 giugno.

Lo scorso maggio, il direttore dell’Istituto di Oncologia e Radiologia di Cuba, Luis Eduardo Martín, ha affermato che sono in corso diversi scambi scientifici con il Centro clinico scientifico-pratico N. P. Napalkov, con sede nella città russa di San Pietroburgo, incluso lo sviluppo di farmaci contro il cancro.

Il dirigente ha menzionato in particolare un biosimilare dell’anticorpo monoclonale pembrolizumab che, secondo lui, «ha dato risultati molto buoni». Secondo quanto ha esposto, le sperimentazioni su pazienti cubani stanno esplorando l’efficacia del farmaco nella localizzazione di melanomi e linfomi.

Inoltre, Martín ha affermato che specialisti cubani e russi stanno svolgendo un lavoro congiunto centrato sulla valutazione geriatrica del paziente oncologico.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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