Russia e Cuba firmeranno un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino contro il cancro, secondo quanto dichiarato dal vice primo ministro russo e copresidente della commissione intergovernativa mista, Dmitrij Černyšenko.

Prensa Latina – 4 giugno 2026

Russia e Cuba firmeranno un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino contro il cancro, ha anticipato oggi il vice primo ministro russo e copresidente della commissione intergovernativa mista, Dmitrij Černyšenko.

«Lo scorso anno, la Russia ha fornito a Cuba 600 sostanze per la produzione di farmaci e questo giovedì firmeremo un memorandum per lo sviluppo congiunto di un vaccino oncologico», ha dichiarato Černyšenko durante un dialogo imprenditoriale Cuba-Russia nel quadro del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), che si svolge dal 3 al 6 giugno.

Lo scorso maggio, il direttore dell’Istituto di Oncologia e Radiologia di Cuba, Luis Eduardo Martín, ha affermato che sono in corso diversi scambi scientifici con il Centro clinico scientifico-pratico N. P. Napalkov, con sede nella città russa di San Pietroburgo, incluso lo sviluppo di farmaci contro il cancro.

Il dirigente ha menzionato in particolare un biosimilare dell’anticorpo monoclonale pembrolizumab che, secondo lui, «ha dato risultati molto buoni». Secondo quanto ha esposto, le sperimentazioni su pazienti cubani stanno esplorando l’efficacia del farmaco nella localizzazione di melanomi e linfomi.

Inoltre, Martín ha affermato che specialisti cubani e russi stanno svolgendo un lavoro congiunto centrato sulla valutazione geriatrica del paziente oncologico.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog