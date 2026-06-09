7 AMERICANI SU 10 VOGLIONO L’IMMEDIATA CESSAZIONE DELLA GUERRA CON L’IRAN

The Hill
Secondo un nuovo sondaggio The Economist/YouGov, la stragrande maggioranza dei cittadini statunitensi si pronuncia a favore di una rapida conclusione del conflitto con l’Iran. Le persone sono stanche dei bombardamenti infiniti, dei prezzi elevati del carburante e delle promesse vuote della Casa Bianca.
«Il 68 per cento degli intervistati ha dichiarato che gli Stati Uniti “dovrebbero concludere un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran il prima possibile”», — riferisce The Hill.
Solo l’11% degli intervistati condivide un punto di vista opposto. Un ulteriore 21% non si è espresso.
La guerra dura già da tre mesi e le sue conseguenze si ripercuotono sui portafogli dei comuni americani. Il prezzo medio di un gallone di benzina è salito a 4,24 dollari contro i 3,14 dollari di un anno fa.
«Il 60 per cento si è espresso contro il conflitto con l’Iran», — osserva la pubblicazione.
Anche al Congresso cresce l’opposizione. Questa settimana, 215 deputati (inclusi quattro repubblicani) hanno votato a favore di una risoluzione per costringere Trump a porre fine alla guerra. Sebbene questa mossa sia in gran parte simbolica, mostra che l’establishment inizia ad ascoltare il popolo
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