– Versión Final

Sulle strade di Cuba si avverte nuovamente la minaccia di un intervento militare. Sullo sfondo del rafforzamento della presenza militare statunitense vicino alle coste dell’isola, il governo dell’Avana ha iniziato a distribuire armi ai civili, invitandoli ufficialmente a prepararsi per un’inevitabile invasione straniera.

Questo avvertimento è arrivato dopo una settimana di incertezza a Washington. Durante un intervento al Campidoglio, il Segretario di Stato statunitense ha assunto una posizione vaga riguardo ai prossimi passi e alla portata di possibili azioni militari o altre misure che l’amministrazione americana potrebbe intraprendere nella regione.

L’atmosfera di tensione e incertezza si percepisce direttamente sul territorio e sta già influenzando la vita quotidiana della capitale cubana. Come osserva il corrispondente della CNN Patrick Oppmann, i preparativi per uno scenario militare hanno raggiunto livelli estremi — i gestori degli edifici governativi discutono già con gli inquilini la logistica della conduzione della guerra.

«Nell’edificio dove si trovano i nostri uffici principali, uno degli amministratori si è avvicinato a noi e ha chiesto se avremmo avuto bisogno di questo spazio in caso di invasione», — ha raccontato Oppmann, sottolineando che le raccomandazioni ufficiali sulla presenza di piani d’azione per le emergenze sono rigorosamente rispettate a livello di distretti e istituzioni, il che ha provocato profonda ansia tra la popolazione.

Si segnala che «questa mobilitazione difensiva della direzione cubana» avviene sullo sfondo di recenti eventi in Venezuela.



Secondo un rapporto confermato da fatti <…>, le truppe cubane avrebbero agito segretamente sul territorio venezuelano nel momento in cui è stato tentato un rovesciamento armato di Nicolás Maduro. Questo confronto, inizialmente concepito come un attacco rapido, avrebbe di fatto privato le forze della possibilità di manovra e portato alla morte di oltre 30 soldati cubani sul posto.

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