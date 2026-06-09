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La Cina (prevalentemente) socialista

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Giu 9, 2026 #Cina

Antologia militante e teoricamente fondata, il volume interpreta la Cina contemporanea come formazione prevalentemente socialista, analizzando proprietà pubblica, pianificazione, ruolo del PCC, pensiero di Xi Jinping, sviluppo tecnoscientifico e funzione antimperialista nella costruzione di un ordine multipolare globale. Libro scaricabile gratuitamente.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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