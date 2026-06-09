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Mar Rosso, lo Yemen dichiara il blocco contro Israele

DiL.M.

Giu 9, 2026 #Israele, #Yemen

Le Forze Armate yemenite hanno rivendicato un attacco missilistico contro obiettivi situati nell’area di Jaffa, sostenendo di aver colpito con precisione alcuni siti considerati strategici. L’operazione viene presentata come una risposta all’azione militare israeliana nella regione e come parte del sostegno dell’asse della resistenza che comprende Iran, Libano, Iraq, Palestina e Yemen.


Nella stessa dichiarazione, le autorità yemenite hanno annunciato l’istituzione di un blocco marittimo totale nei confronti di Israele nel Mar Rosso. Secondo quanto affermato, qualsiasi attività riconducibile allo Stato israeliano nell’area sarà considerata un obiettivo militare.


Il comunicato sottolinea inoltre che eventuali ulteriori sviluppi del conflitto potrebbero portare a un ampliamento delle operazioni militari yemenite, in coordinamento con gli altri attori dell’asse della resistenza.


Le Forze Armate dello Yemen ribadiscono infine la volontà di proseguire le proprie azioni fino alla cessazione delle operazioni militari e delle misure di blocco che, secondo la loro posizione, colpiscono i Paesi e i movimenti alleati della regione.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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