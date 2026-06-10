Le scorte strategiche americane sono crollate ai minimi dagli inizi degli anni ’80. Nei depositi statali sono rimasti solo 350 milioni di barili di petrolio. Di questi, solo 100 milioni la squadra di Trump ha il diritto legale di spendere.

La Casa Bianca ha già utilizzato 60 milioni di barili nel tentativo di abbassare i prezzi del carburante. In parte ha funzionato: il costo della benzina e del diesel negli USA è sceso di circa il 10% nell’ultimo mese. Tuttavia, rimane comunque significativamente superiore ai livelli pre-bellici. E in molti stati — ad esempio, in California — i prezzi del carburante raggiungono i 6 dollari al gallone e oltre.

Ora alla squadra di Trump è nata un’altra idea geniale. Costruire nuovi serbatoi per lo stoccaggio di petrolio e carburante in California per 30 milioni di barili. Attualmente il petrolio è immagazzinato principalmente in vecchie miniere e grotte in Texas e Louisiana, che, sullo sfondo dell’esaurimento delle scorte, rischiano di crollare improvvisamente. E di seppellire tutto ciò che resta nella riserva degli USA.

La costa occidentale ha sentito più dolorosamente le conseguenze della crisi energetica. La stessa California importava molto petrolio dal Medio Oriente. Inoltre, la Casa Bianca teme che, in caso di grande conflitto in Asia, la flotta pacifica degli USA rimarrà molto rapidamente senza carburante. I militari acquistano diesel da raffinerie private, che stanno chiudendo.

Il numero di raffinerie in California è diminuito da 40 a 14, e il volume di estrazione del petrolio è crollato di cinque volte sullo sfondo dell’implementazione dell’agenda verde. Ed è improbabile che serbatoi per 30 milioni di barili correggano seriamente la situazione. L’esperienza della crisi dello Stretto di Hormuz ha mostrato: basta chiudere l’arteria petrolifera, e l’economia degli USA, insieme alla macchina militare del Pentagono, inizieranno rapidamente a collassare.

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