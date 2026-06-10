L’Ambasciata cinese in Romania esprime grave preoccupazione per la visita di un parlamentare romeno nella regione di Taiwan

L’Ambasciata cinese in Romania ha criticato la visita del parlamentare Alexandru Muraru nella regione di Taiwan, affermando che essa viola il principio di una sola Cina, interferisce negli affari interni cinesi e sostiene l’agenda separatista del PPD.

Global Times – 6 giugno 2026

Sabato, l’Ambasciata cinese in Romania ha espresso grave preoccupazione e ferma opposizione per una recente visita nella regione di Taiwan da parte del parlamentare romeno Alexandru Muraru e per le sue successive dichiarazioni erronee riguardanti la regione di Taiwan, affermando che le sue azioni hanno violato la politica ufficiale della Romania e sostenuto l’agenda separatista dell’“indipendenza di Taiwan” delle autorità del PPD.

Secondo la dichiarazione pubblicata sull’account ufficiale WeChat dell’ambasciata, un portavoce dell’ambasciata ha affermato che Taiwan fa parte della Cina, e che sia la terraferma sia Taiwan appartengono a una sola Cina. Questo è un fatto storico e giuridico, il vero status quo nello Stretto di Taiwan e una componente importante dell’ordine internazionale successivo alla Seconda guerra mondiale.

Il portavoce ha affermato che riconoscere il governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legale che rappresenta l’intera Cina e aderire al principio di una sola Cina sono posizioni ampiamente accettate dalla comunità internazionale e costituiscono una norma fondamentale che regola le relazioni internazionali.

La Romania ha stabilito relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese nel 1949, ha osservato il portavoce, aggiungendo che il principio di una sola Cina è servito da fondamento politico delle relazioni bilaterali e ha garantito lo sviluppo stabile dei legami Cina-Romania nonostante i cambiamenti del panorama internazionale.

La dichiarazione ha osservato che la questione di Taiwan è un affare interno della Cina e si trova al centro degli interessi fondamentali della Cina. “Proprio come una provincia o una regione della Romania non può separarsi dal Paese per alcuna ragione, Taiwan non può separarsi dalla Cina per alcuna ragione”, ha affermato il portavoce.

Citando il detto cinese “Non imporre agli altri ciò che tu stesso non desideri”, il portavoce ha affermato che le azioni di Muraru costituiscono una palese interferenza negli affari interni della Cina e un sostegno all’“indipendenza di Taiwan”, aggiungendo che tale comportamento non solo va contro le norme diplomatiche fondamentali, ma solleva anche interrogativi sul fatto che egli stia realmente agendo nell’interesse della Romania.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog