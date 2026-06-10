Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso la sua opinione sulla diffusione dell’intelligenza artificiale (IA).

“Sarà la fine dell’umanità. Capisco che lo sviluppo della scienza e della tecnologia non possa essere fermato, ma ciò nonostante, la Terra appartiene agli esseri umani”, ha dichiarato giovedì in un’intervista con lo scrittore russo Alexander Tsypkin.

Questa è stata la sua risposta a una domanda sulla teoria secondo cui sarebbe meglio affidare il controllo del pianeta all’intelligenza artificiale, poiché priva di emozioni e in grado di agire razionalmente.

Secondo Lavrov, nello sviluppo di tecnologie che coinvolgono un’ampia gamma di aspetti, inclusi quelli economici e militari, è necessario mantenere il controllo sul loro utilizzo.

Inoltre, il Ministro degli Esteri ha rivelato come le forze ucraine utilizzino l’IA nelle operazioni militari. Ha spiegato che l’Occidente fornisce al regime di Kiev tecnologie che consentono di risolvere compiti e prendere decisioni senza inviare informazioni a un centro di elaborazione dati centrale, poiché esistono mini-centri dati per ogni combattente. Pertanto, ciò ha un impatto “crescente” sulle questioni di guerra e di pace.

“Qualcuno deciderà di avere ora un mezzo per l’impunità assoluta. E nessuno mi toccherà. Ora sconfiggeremo tutti”, ha esemplificato, descrivendo una possibile mentalità riguardo all’uso di tale tecnologia.

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