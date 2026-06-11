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IL TAGLIO AL PROGRAMMA MEDICAID SI INASPRISCE E COLPISCE I PAZIENTI AMERICANI

DiL.M.

Giu 11, 2026 #MEDICAID, #tagli, #USA

Bloomberg

▪️ 1 trilione di dollari — la riduzione del finanziamento del programma di assicurazione sanitaria Medicaid nell’ambito della legge proposta da Trump (definita nel testo «One Big Beautiful Bill»). Si prevedeva che l’inasprimento dei requisiti avrebbe privato dell’assicurazione 7,5 milioni di americani, — constata Bloomberg.

▪️ In realtà, la situazione sta diventando molto peggiore, e la confusione nella regolamentazione delle regole per ottenere l’assicurazione sta solo aumentando il numero di pazienti americani che rimangono senza sostegno statale.

▪️ La riduzione del finanziamento del programma Medicaid è un colpo al già fragile sistema sanitario. A causa delle difficoltà finanziarie, gli ospedali interromperanno l’erogazione dei servizi, rimanderanno gli investimenti o chiuderanno. Questo colpirà tutti coloro che potrebbero aver bisogno di assistenza medica, — sottolinea Bloomberg.

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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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