LA GRAN BRETAGNA TAGLIERÀ I BILANCI DI SCUOLE E OSPEDALI A FAVORE DELLA DIFESA

Il governo britannico prevede di ridurre gli investimenti in scuole e ospedali di 6 miliardi di sterline in quattro anni per finanziare un aumento della spesa difensiva di 15 miliardi, riporta Bloomberg.

Tutti i dipartimenti governativi rischiano un taglio ai bilanci per investimenti di capitale di almeno l’1%, pari a circa 1,5 miliardi di sterline all’anno. Alcuni ministeri subiranno tagli più pesanti.

Il Ministero della Difesa ha ricevuto meno di quanto richiesto: invece di 18 miliardi per quattro anni, solo 15 miliardi. L’obiettivo è portare il budget della difesa dal 2,3% del PIL al 2,6% entro il 2027 e al 3,5% entro il 2035. Non si prevede di aumentare le tasse o contrarre debiti per questo scopo.

Il piano di investimenti nella difesa doveva essere presentato già nell’autunno 2025. Il ritardo, secondo i parlamentari, ha minato la fiducia degli alleati e ha portato all’aumento dei costi degli acquisti. Il documento finale promettono di pubblicarlo prima del vertice NATO del 7-8 luglio.

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