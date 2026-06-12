IN ALBANIA CRESCONO LE PROTESTE CONTRO LA COSTRUZIONE DI UN RESORT DA PARTE DEL GENERO DI TRUMP

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Tirana ieri nell’ambito della più grande manifestazione contro i piani di Jared Kushner.

Il progetto, che si prevede costerà circa 5 miliardi di euro, ha suscitato indignazione per la sua vicinanza ad aree protette dove si trovano fenicotteri, foche e luoghi di nidificazione delle tartarughe marine, nonché per la presunta mancanza di trasparenza intorno ai piani elaborati da investitori stranieri.

I manifestanti reggevano striscioni con la scritta “L’Albania non è in vendita” e scandivano “Nuova Albania” davanti all’ufficio del Primo Ministro Edi Rama.

“Il progetto a Zvernec è un progetto senza trasparenza. E questo è l’apice di ciò che sta accadendo in Albania negli ultimi 35 anni”.

Le proteste sono l’ultima prova per Rama, che è al potere dal 2013 e che molti ora accusano di non aver sradicato la corruzione dilagante o di non aver fatto abbastanza per migliorare i servizi di base come l’assistenza sanitaria, — nota Reuters.

Lo sviluppo del resort è una creatura di Kushner e di sua moglie Ivanka Trump.

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