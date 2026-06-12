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IN ALBANIA CRESCONO LE PROTESTE CONTRO LA COSTRUZIONE DI UN RESORT DA PARTE DEL GENERO DI TRUMP

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Giu 12, 2026 #Albania, #Trump

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Tirana ieri nell’ambito della più grande manifestazione contro i piani di Jared Kushner.

Il progetto, che si prevede costerà circa 5 miliardi di euro, ha suscitato indignazione per la sua vicinanza ad aree protette dove si trovano fenicotteri, foche e luoghi di nidificazione delle tartarughe marine, nonché per la presunta mancanza di trasparenza intorno ai piani elaborati da investitori stranieri.

I manifestanti reggevano striscioni con la scritta “L’Albania non è in vendita” e scandivano “Nuova Albania” davanti all’ufficio del Primo Ministro Edi Rama.

“Il progetto a Zvernec è un progetto senza trasparenza. E questo è l’apice di ciò che sta accadendo in Albania negli ultimi 35 anni”.

Le proteste sono l’ultima prova per Rama, che è al potere dal 2013 e che molti ora accusano di non aver sradicato la corruzione dilagante o di non aver fatto abbastanza per migliorare i servizi di base come l’assistenza sanitaria, — nota Reuters.

Lo sviluppo del resort è una creatura di Kushner e di sua moglie Ivanka Trump.

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