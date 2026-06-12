ONU: “Le sanzioni USA contro Cuba uccidono neonati per mancanza di cure mediche”

L’Alto Commissario Volker Türk denuncia: la mortalità infantile a Cuba è raddoppiata a 9,9 decessi ogni 1.000 nati vivi e la sopravvivenza al cancro pediatrico è crollata dall’85 al 65% a causa delle misure coercitive unilaterali di Washington

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, ha denunciato a Ginevra, in Svizzera, che le misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti contro Cuba stanno causando la morte di neonati per mancanza di forniture mediche di base.

L’impatto di questo assedio sui bambini è devastante. I dati ufficiali sulla salute pubblica mostrano che la mortalità infantile è raddoppiata, raggiungendo i 9,9 decessi ogni 1.000 nati vivi, mentre il tasso di sopravvivenza al cancro infantile è sceso dall’85 al 65%.

“L’inasprimento delle sanzioni statunitensi contro Cuba danneggia la popolazione e mette a rischio vite umane. È inaccettabile che i bambini muoiano per mancanza di forniture mediche essenziali. Queste sanzioni devono essere revocate immediatamente”, ha dichiarato Türk sui suoi profili social.

La persecuzione finanziaria ha ridotto la fornitura di medicinali essenziali a un livello criticamente basso, pari al 30%, mentre l’avversione al rischio da parte delle aziende private ha paralizzato la distribuzione di 2.900 tonnellate di aiuti alimentari umanitari gestiti dalle Nazioni Unite e destinati alle popolazioni vulnerabili.

La carenza di carburante causata dall’embargo statunitense ha ridotto la produzione agricola interna del 60%, facendo lievitare i prezzi dei beni di prima necessità, mentre il timore di sanzioni da parte della Casa Bianca mantiene l’isola scollegata dai sistemi di pagamento internazionali.

“Cuba si trova ad affrontare un isolamento crescente. Le imprese se ne stanno andando. Sempre meno compagnie aeree volano verso il Paese. È praticamente tagliata fuori dai sistemi di pagamento internazionali. L’aumento delle temperature estive accresce il rischio di diffusione di malattie trasmesse da vettori e dall’acqua. La stagione degli uragani aumenta ulteriormente l’esposizione. Questo crea una tempesta perfetta per il deterioramento sociale ed economico e per la sofferenza del popolo cubano”, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite.

Volker Türk ha inoltre ribadito che le aziende private devono rispettare i diritti umani a livello globale. A tal proposito, ha esortato il settore imprenditoriale ad evitare un’eccessiva adesione alle sanzioni statunitensi e l’interruzione indiscriminata dei rapporti commerciali, in conformità con le linee guida delle Nazioni Unite per le imprese.

Il diplomatico delle Nazioni Unite ha concluso che tali misure coercitive sono incompatibili con il diritto internazionale.

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