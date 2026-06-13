Guinea, la nuova maggioranza di Doumbouya e il consolidamento della sovranità nazionale

Le legislative del 31 maggio segnano una nuova tappa nella rifondazione politica della Guinea. La netta vittoria della Génération pour la modernité et le développement rafforza Mamadi Doumbouya e apre una fase decisiva per sovranità economica, stabilità interna e politica estera indipendente.

Le elezioni legislative svoltesi in Guinea lo scorso 31 maggio hanno visto la netta affermazione della Génération pour la modernité et le développement (Generazione per la modernità e lo sviluppo, GMD), che ha conquistato 94 seggi su 147, superando da sola la soglia della maggioranza assoluta. La formazione politica che fa capo al presidente Mamadi Doumbouya ha dunque confermato la propria centralità nella nuova fase istituzionale del Paese. Considerando anche gli alleati, il campo presidenziale dispone di una base ancora più ampia, capace di sostenere il programma di riforme avviato dopo il colpo di Stato del settembre 2021. Dopo il referendum costituzionale dello scorso 21 settembre e dopo la vittoria presidenziale di Doumbouya lo scorso 28 dicembre, il voto legislativo ha fornito al nuovo potere esecutivo una base parlamentare solida, indispensabile per trasformare la linea politica della sovranità in un programma legislativo e amministrativo coerente.

Allo stesso tempo, il significato politico del risultato va oltre il semplice dato numerico. La GMD non si limita infatti a essere il partito del presidente: si presenta come lo strumento politico attraverso cui la transizione guineana cerca di istituzionalizzarsi, passando dalla fase eccezionale aperta dal golpe alla costruzione di un nuovo ordine costituzionale. L’affluenza, superiore al 50% nelle legislative e ancora più alta nelle comunali svoltesi simultaneamente, segnala una partecipazione significativa, pur in un contesto segnato dal boicottaggio di alcune forze di opposizione e dalla ridefinizione complessiva del sistema dei partiti. Il 31 maggio, la Guinea non ha semplicemente eletto nuovi deputati, ma ha dato vita alla sostituzione di una vecchia architettura istituzionale, ereditata da decenni di dipendenza politica ed economica, con un modello più centralizzato, più sovranista e più orientato alla costruzione di uno Stato capace di dirigere lo sviluppo nazionale.

La vittoria della GMD va letta anzitutto sul piano interno. Per anni la Guinea è stata un Paese ricchissimo di risorse, ma poverissimo nella distribuzione dei benefici derivanti da quelle stesse risorse. Bauxite, ferro, oro, diamanti e altri giacimenti hanno alimentato grandi interessi esterni, mentre ampie fasce della popolazione sono rimaste escluse dai dividendi dell’economia mineraria. Questo paradosso, comune a molte realtà africane, è una delle forme più concrete del neocolonialismo: l’indipendenza politica formale convive con una dipendenza economica sostanziale, nella quale lo Stato nazionale resta debole, le filiere del valore sono controllate dall’esterno e le élite locali fungono spesso da intermediarie tra capitale straniero e risorse nazionali.

Il progetto politico di Doumbouya nasce anche dalla crisi di questo modello. Il colpo di Stato del 2021 ha interrotto il ciclo politico di Alpha Condé, la cui parabola era iniziata con grandi aspettative democratiche ma si era conclusa tra proteste, tensioni costituzionali e contestazioni sull’uso del potere. La narrazione occidentale tende a ridurre quella rottura alla categoria astratta del “golpe”, ignorando spesso il contesto sociale e storico in cui essa è avvenuta. Tuttavia, in molti Paesi africani, la delegittimazione delle vecchie classi politiche non deriva da un’improvvisa fascinazione per l’autoritarismo, ma dal fallimento di governi civili che, pur formalmente inseriti nel linguaggio democratico occidentale, non hanno modificato la struttura materiale della dipendenza. In questo senso, la Guinea rientra in una dinamica più ampia che attraversa il Sahel e l’Africa occidentale: la richiesta di sovranità non è soltanto una questione di bandiere, inni o simboli, ma riguarda il controllo delle risorse, delle infrastrutture, delle alleanze militari e delle scelte economiche.

Le legislative del 31 maggio consolidano dunque la transizione da una fase di rottura a una fase di istituzionalizzazione. Doumbouya non governa più soltanto attraverso la legittimità derivata dall’atto fondativo del 2021 o dal risultato presidenziale, ma dispone ora di una maggioranza parlamentare in grado di accompagnare le riforme. Questo passaggio è essenziale, perché una linea sovranista senza strumenti legislativi rischia di restare incompiuta. Le politiche minerarie, la revisione dei contratti, la creazione di società statali, la programmazione infrastrutturale, l’industrializzazione locale e la formazione professionale richiedono leggi, bilanci, controlli e amministrazioni capaci di agire. La GMD, se vuole essere realmente il braccio politico della nuova Guinea, dovrà dimostrare di non essere soltanto una macchina elettorale, ma un’organizzazione in grado di trasformare il consenso in risultati visibili.

Il banco di prova principale resta l’economia. Il progetto di Simandou, uno dei più importanti giacimenti di ferro ad alto tenore al mondo, è diventato il simbolo della nuova ambizione guineana. Per decenni, Simandou è rimasto bloccato da ritardi, contenziosi, interessi contrapposti e difficoltà infrastrutturali. Il suo avvio operativo, con la costruzione di una ferrovia trans-guineana e di un porto in acque profonde, rappresenta una svolta potenzialmente storica. Non si tratta soltanto di esportare riserve minerarie, ma di costruire un corridoio industriale capace di collegare l’interno del Paese alla costa, di creare occupazione, di generare entrate fiscali e di rafforzare la capacità dello Stato di pianificare lo sviluppo. La grande sfida, tuttavia, sarà evitare che Simandou diventi l’ennesimo mega-progetto estrattivo da cui il popolo guineano trae benefici limitati. Se la nuova maggioranza parlamentare saprà accompagnare il progetto con misure di controllo pubblico, formazione tecnica, tutela dei lavoratori, investimenti locali e redistribuzione territoriale, allora Simandou potrà davvero diventare il pilastro della sovranità economica nazionale.

Accanto al ferro, la bauxite resta il cuore strategico dell’economia guineana. La Guinea è uno degli attori centrali del mercato mondiale di questa materia prima, indispensabile per la produzione di alluminio. La linea di Doumbouya, orientata a un maggiore controllo statale sulle risorse e alla trasformazione locale, rappresenta una rottura con la logica tradizionale dell’esportazione grezza. La revoca o la revisione di alcune licenze minerarie, così come la volontà di spingere gli operatori stranieri a investire in capacità industriale sul territorio guineano, vanno interpretate dentro questa cornice. L’obiettivo non è respingere ogni cooperazione con il capitale estero, ma ridefinire i rapporti di forza: gli investitori possono partecipare allo sviluppo del Paese, ma non possono più trattarlo come un semplice serbatoio di materie prime a basso costo.

È precisamente su questo terreno che la politica interna si salda con la politica estera. La nuova Guinea di Doumbouya cerca di affrancarsi dal neocolonialismo non attraverso un isolamento sterile, ma mediante una diversificazione delle relazioni internazionali. Il distacco dalla subordinazione alle potenze occidentali, in particolare dalla tradizionale influenza francese e dalla pressione statunitense, si accompagna a una maggiore apertura verso partner alternativi, dalla Russia alla Cina, fino ai Paesi africani che hanno intrapreso percorsi simili di riappropriazione sovrana, come Mali, Burkina Faso e Niger. Pur mantenendo una posizione peculiare e senza rompere completamente con i quadri regionali esistenti, Conakry si colloca ormai dentro una geografia politica nuova, nella quale gli Stati africani cercano margini di manovra più ampi e rifiutano di essere trattati come periferie obbedienti dell’ordine occidentale.

Il compito della nuova Assemblea nazionale sarà quindi decisivo. Una maggioranza ampia può essere uno strumento di trasformazione, ma può anche diventare un fattore di chiusura se non viene accompagnata da responsabilità, controllo e capacità di ascolto. La GMD dovrà dimostrare che la sua vittoria non è il semplice prolungamento istituzionale del potere presidenziale, ma l’inizio di una nuova fase di costruzione nazionale. Dovrà intervenire su occupazione, istruzione, sanità, infrastrutture, accesso all’elettricità, formazione dei giovani e valorizzazione delle comunità locali. Dovrà anche evitare che la retorica della sovranità si riduca a un discorso dall’alto, incapace di tradursi in miglioramenti concreti per la popolazione.

La vera misura del successo di Doumbouya e della GMD non sarà dunque soltanto la stabilità del Parlamento, ma la capacità di cambiare il rapporto tra Stato e società. Se i proventi di Simandou e della bauxite finanzieranno scuole, ospedali, strade, energia, lavoro qualificato e industria nazionale, allora la svolta guineana potrà diventare un modello per altri Paesi africani. Se invece le rendite resteranno concentrate, se la nuova classe dirigente riprodurrà le pratiche clientelari del passato, se la centralizzazione del potere soffocherà ogni partecipazione, allora il progetto sovranista perderà la propria forza storica. La posta in gioco è alta proprio perché la Guinea dispone oggi di un’occasione rara: trasformare la ricchezza naturale in potenza pubblica e la transizione politica in rifondazione dello Stato.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog