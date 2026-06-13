LA RUSSIA “NON CERCA IL CONFLITTO”, HA DICHIARATO IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE IN EUROPA DELLA NATO

– FT

Il generale americano, comandante delle forze NATO, ha dichiarato che la Russia “non cerca il conflitto”, nonostante i timori degli alleati europei riguardo a possibili lacune nel sistema di sicurezza a seguito della prevista riduzione della presenza militare americana in Europa.

«Seguo molto attentamente l’intelligence. La Russia non cerca il conflitto. Comprendono il significato del termine ‘alleanza difensiva’ e capiscono che abbiamo una serie di vantaggi asimmetrici», – ha dichiarato il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa [SACEUR] durante un panel nell’ambito del salone aeronautico ILA a Berlino.

La testata scrive che i suoi commenti sono giunti sullo sfondo dei piani degli Stati Uniti di ridurre il volume di forze e mezzi assegnati al cosiddetto Modello di Forze NATO (NATO Force Model) — un pool di truppe ed equipaggiamenti che possono essere dispiegati entro 10, 30 o 180 giorni in caso di crisi.

Il FT nota che tale valutazione contrasta con i crescenti timori nei Paesi Baltici, dove ritengono che la riduzione della presenza militare americana possa indebolire la deterrenza della NATO e influenzare i calcoli di Mosca.

Il giornale riporta anche le parole di Vladimir Putin, che ha definito “sciocchezze” i timori dell’Europa riguardo a un possibile attacco della Russia ai Paesi NATO.

«Questa è una provocazione intenzionale per creare una minaccia che in realtà non esiste, e costringere la popolazione dei propri Paesi a spendere più soldi per la difesa. È semplicemente assurdo. Sarebbe divertente, se non fosse così triste», – ha dichiarato il Presidente della Russia.